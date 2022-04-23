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Подоляк про евакуацію з Маріуполя: Росія могла б довести, що не все людське втратила

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Київ, Субота 23 квітня 2022 09:56
Подоляк про евакуацію з Маріуполя: Росія могла б довести, що не все людське втратила Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що евакуація мирних жителів Маріуполя могла б покращити становище Росії. Зокрема, вплинула б на її репутацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Подоляка під час телемарафону.

За його словами, захисники Маріуполя не будуть здаватися. Полк "Азов" триматиме оборону міста.

"Вони точно не будуть здаватися. Це принципове питання, це символ незламності Азову. Тому це дуже тяжка ситуація", - зазначив радник керівника ОПУ.

Крім того, Подоляк впевнений, що зелений коридор з Маріуполя міг би вплинути і на Росію, яка втратила репутацію через звірства, які сталися в Україні.

"Мені видається, що після подій в Київській області саме в Маріуполі РФ могла б довести, що все ж таки, не все людське вони втратили. Тобто, дати можливість забрати цивільних, військових, поранених, перш за все. Це було б добре для їхньої репутації, якої практично вже немає", - заявив Подоляк.

Нагадаємо, Ірина Верещук повідомила, що сьогодні ймовірно відбудеться евакуація мирного населення з Маріуполя.

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