Подоляк об энергетическом кризисе в Европе: кто-то теряет жизнь, а кто-то - комфорт

Война никогда не бывает дешевой. Некоторые люди теряют из-за нее свои жизни, другие - дом, а третьи - комфорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Злость России изменяет правила игры для всех европейцев. Эта зима заставит посмотреть свои привычки. Но мы благодарны каждому, кто понимает приоритеты: обязательно - свободная Европа и конец газового российского шантажа", - заявил он.

Напомним, ранее министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела подчеркнул, что страны ЕС находятся в энергетической войне с Россией.

Кроме того, ранее Северная Македония объявила об энергетическом кризисе.

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