ua ru
Нд, 28 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Подоляк про енергетичну кризу в Європі: хтось втрачає життя, а хтось - комфорт

Новость на русском →
Київ, Неділя 28 серпня 2022 12:11
Подоляк про енергетичну кризу в Європі: хтось втрачає життя, а хтось - комфорт Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president gov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Війна ніколи не буває дешевою. Деякі люди втрачають через неї свої життя, інші - будинок, а треті - комфорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Злість Росії змінює правила гри для всіх європейців. Ця зима змусить подивитися свої звички. Але ми вдячні кожному, хто розуміє пріоритети: обов'язково - вільна Європа і кінець газового російського шантажу", - заявив він.

Нагадаємо, раніше міністр промисловості і торгівлі Чехії Йозеф Сікела підкреслив, що країни ЄС перебувають в енергетичній війні з Росією.

Крім того, раніше Північна Македонія оголосила про енергетичну кризу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Європа Ірина Подоляк Війна Росії проти України
NEWS
Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови
Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови
DAILY
"У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати
Юлія Акімовакоресподент "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати