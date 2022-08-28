Подоляк про енергетичну кризу в Європі: хтось втрачає життя, а хтось - комфорт

Війна ніколи не буває дешевою. Деякі люди втрачають через неї свої життя, інші - будинок, а треті - комфорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter .

"Злість Росії змінює правила гри для всіх європейців. Ця зима змусить подивитися свої звички. Але ми вдячні кожному, хто розуміє пріоритети: обов'язково - вільна Європа і кінець газового російського шантажу", - заявив він.

Нагадаємо, раніше міністр промисловості і торгівлі Чехії Йозеф Сікела підкреслив, що країни ЄС перебувають в енергетичній війні з Росією.

Крім того, раніше Північна Македонія оголосила про енергетичну кризу.

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