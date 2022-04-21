Подоляк о двух месяцах войны: Кремль переиграл сам себя в шахматы
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк поделился мнениями по поводу падения позиций России в мире по итогам почти двух месяцев войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter советника.
Подоляк отметил, что за почти два месяца боевых действий Кремль на внешней арене потерпел исключительно поражение. По его словам, Украина и Запад консолидировались, а у пророссийских лоббистов и "Северного потока-2" нет будущего.
"Развязав эту войну, Кремль показал, что совсем не понимает, как устроен мир в 2022 году. Российские власти провели мастер-класс по многоходовкам, или как переиграть в шахматы самих себя", - написал советник.
По мнению Подоляка, экономика РФ уже сейчас "пробивает дно". Как следствие, ныне Россия очутилась в полной политической и экономической изоляции.
Напомним, что Россия пригрозила США за поставку вооружений Украине.
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