Подоляк об "Азовстали": Для россиян нет тормозов, они стремятся к уничтожению в прямом эфире

"В настоящее время мы находимся в постоянной коммуникации. И я полностью понимаю их (военных на "Азовстали" - ред.) эмоциональное состояние - для россиян сегодня вообще нет тормозов, когда возникает вопрос "Азовстали". Ни репутационных, ни гуманистических, ни публичных предохранителей. Они стремятся к уничтожению в прямом эфире", - рассказал Подоляк.

Он отметил, что сейчас политическое руководство страны сфокусировано на дипломатическом решении вопроса деблокады "Азовстали" и Мариуполя в целом. При этом военный путь урегулирования проблемы пока невозможен.

"Если бы была хотя бы одна возможность провести деблокаду военным путем – она была бы использована руководством ВСУ. Вооруженные Силы сегодня предпринимают сверхусилия, чтобы эта возможность появилась в видимой перспективе", - подчеркнул он.