Події в Сирії засвідчили,що Росія здатна зазнавати поразок, - Сибіга

Події в Сирії вкотре засвідчили, що Росія не така сильна, як здається. Вона здатна зазнавати поразок відступати.

Про це завив голова МЗС України Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

"Події в Сирії - це вражаючий провал Кремля, який демонструє, що Росія здатна зазнавати поразок і відступати. Її можна та потрібно примусити до миру. Це можливо лише за умови нашої сили та єдності", - зазначив він.

Сибіга взяв онлайн-участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, де висловив вдячність європейським партнерам за ухвалення 15-го санкційного пакету проти Росії й посилення тиску на тіньовий флот Москви.

Сибіга закликав союзників продовжити підвищення ціни війни для агресора та його економіки.

"Слід продовжити підвищувати тиск завдяки секторальним санкціям проти російської металургії, енергетики та інших критично важливих сфер. Чим нижчими будуть ціни на нафту та енергетичні прибутки для Росії, тим ближчим буде справедливий мир", - наголосив міністр.

Глава МЗС висловив вдячність європейським союзникам за їхню підтримку України протягом цього важливого року та закликав зберігати єдність заради досягнення миру завдяки силі.