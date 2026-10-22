"Поділу світу" не буде. Чому максимум Путіна на саміті з Трампом і Сі Цзіньпіном - спільне фото

За його словами, прагнення провести саміт у форматі трьох провідних держав - це давня "ідея фікс" російського диктатора.

"Путін хоче саме Ялти, Ялти-2. Це давня його мрія. Він хоче бачити себе новим Сталіним, хоча б умовно виглядати як він. Сталін домовлявся з Рузвельтом та Черчіллем, а тут він сподівається домовлятися з Трампом та Сі Цзіньпіном. Для нього надзвичайно важлива сама картинка, навіть без конкретних домовленостей про сфери впливу", - зазначив Фесенко.

Чому саміт у Шеньчжені не стане "новою Ялтою"

Політолог висловив сумнів у тому, що російський диктатор зможе здобути на цій зустрічі щось більше за спільне фото.

По-перше, подібний формат "на полях" великих заходів триває зазвичай від 1 до 2 годин максимум, що унеможливлює ухвалення комплексних рішень. По-друге, самі переговори в такому складі можуть взагалі не відбутися.

"В інтересах Китаю і, сподіваюся, США - це окремі двосторонні переговори. Окремо Трампу домовлятися з Путіним і з Сі Цзіньпіном, а лідеру КНР - окремо з іншими. Це нормально з точки зору тактики. А зустрітися втрьох вони можуть, але чекати якихось сенсацій від цього не варто", - наголосив експерт.

Жодні домовленості не спрацюють без України та ЄС

Навіть за умови найнесприятливішого для України сценарію, будь-які кулуарні домовленості між трьома країнами залишаться лише на папері, якщо їх не підтримають Київ та європейські партнери.

Експерт нагадав, що спроби вирішувати долю безпеки без урахування позиції України вже неодноразово зазнавали краху, що зокрема яскраво показав досвід минулорічного саміту в Анкориджі.

Повну версію розмови з Фесенком чекайте на каналі "ЦЕ БАЗА" у Youtube вже незабаром.