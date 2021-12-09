Подготовлен документ, который могут рассмотреть сегодня: результаты заседания ТКГ

Сегодня, 9 декабря на внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) может быть рассмотрен документ, который подготовила украинская сторона. Это произойдет, если его условия будут удовлетворять обе стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Донецка в ТКГ Сергея Гармаша в эфире телеканала "Украина 24".

"К сожалению, нет положительных результатов по КПВВ, по обмену. Пока еще открыт вопрос о возвращении к режиму прекращения огня. Подготовлен документ, который сегодня может быть рассмотрен на внеочередном заседании ТКГ если он устроит все стороны", - рассказал Гармаш.

По его словам, российская сторона, по открытию КПВВ выдвигает политические требования.

"Для того, чтобы открыть КПВВ фактически, или вообще не дает объяснений, почему, например, не хочет открыть КВПП "Счастье". То же, к сожалению, по обмену", - отметил Гармаш.

На вопрос, какие именно РФ выдвигает требования для открытия КПВВ, он ответил:

"Они хотят, чтобы Украина на уровне ВР и их "республик" утвердили некий "план действий" или "дорожную карту", которыми будут предусмотрены все вопросы политического урегулирования. А ведь мы понимаем, что такие документы никогда не будут приняты Верховной радой, и их "республиками", поскольку мы их не признаем", - уточнил Гармаш.

В свою очередь он отметил, что РФ не заинтересована в принудительной выдаче паспортов всем жителям оккупированных территорий.

"Я не слышал этого заявления: принудительной выдачи паспортов всем жителям. Я не верю, что РФ заинтересована в такой выдаче. Угроза полной паспортизации населения - это, вероятнее всего, давление на нас, чтобы мы пошли на перемирие, выполнение их требований", - подчеркнул Гармаш.

Он рассказал, что украинская сторона предлагала восстановить режим тишины без всяких условий.

"Они выдвигали нам три условия, которые нельзя осуществить. Мы предлагали уже сегодня отдать 24 человека из их списков - это женщины и дети тяжелобольные. Они же выдвигали нам условия, чтобы отдать своих людей зеркально. Но если бы они хотели перемирия, они ввели бы его в действие, не выдвигая нам условий...Пока нет у той стороны желания решать этот вопрос, но заметна смена формата, они дипломатичнее стали себя вести, вчера это было действительно заметно", - добавил Гармаш.