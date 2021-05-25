Подготовка к школе без тревог и волнений: рекомендации психолога Александра Эйсмонта

Первое сентября часто становится волнительным днем для ребенка, но еще чаще - для его родителей. Детский психолог Александр Эйсмонт рассказал, как можно помочь детям легче и быстрее адаптироваться к школьной жизни.

Поход в первый класс может быть долгожданным моментом - многие дети с радостью представляют себя за партой и просят поскорее купить им школьные принадлежности. Но куда чаще 1 сентября становится стрессом как для самих детей, так и для их родителей. Как ребенок будет чувствовать себя в школе, как поладит с одноклассниками и учителем, справится ли с учебой? Детский психолог Эйсмонт Александр Викторович утверждает, что это беспокойство вполне нормально, но всё же можно обойтись и без стрессов.

Как начать подготовку к школе заранее?

Многие родители не могут отделаться от тревоги - как их ребенок приспособится к школьной жизни, сможет ли он сосредоточиться на занятиях, общаться с ровесниками? Чтобы избежать волнений по этому поводу, Александр Эйсмонт предлагает начать подготовку к школе хотя бы за год. Посещение дошкольных учреждений поможет вашему ребенку научиться взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, способствуя более легкой адаптации к школьной жизни.

Если ваш ребенок не испытывает особого интереса к будущей школьной жизни, нужно постараться его мотивировать.

“К сожалению, на детей 6-7 лет редко действуют заверения в том, что там он научится чему-то новому. Зато практически каждому ребенку важно ощутить себя взрослым”, - отмечает Александр Эйсмонт

Напоминайте ему, что он уже не малыш, каким был в детском саду, а приобретает статус “взрослого”. Многим детям помогает и чисто материальная мотивация, по типу “у тебя будет красивая форма и новый портфель”, и это также вполне уместно.

“Ребенок еще не знает, почему он должен ходить в школу, и любые аргументы хороши”, - напоминает Эйсмонт Александр Викторович

Последние недели перед школой - как избежать стресса

Для ребенка начинается совершенно новый этап жизни и необходимо заранее помочь ему привыкнуть к изменившимся условиям. В последние недели перед школой важно начать выстраивать режим. Если ваш малыш не привык к ранним подъемам, то они дадутся ему тяжело, поэтому Александр Эйсмонт советует за 2-3 недели до 1 сентября постепенно приучать ребенка ложиться и вставать раньше.

Очень полезно будет еще до начала занятий сходить с ребенком в школу. Покажите ему классы, столовую, расскажите, где находится туалет (застенчивые дети нередко просто стесняются задать этот вопрос).

“Заранее познакомьтесь и пообщайтесь с учительницей - на ближайшие годы она станет очень важным человеком в жизни ребенка, и лучше, если между ними сразу установится доверие”, - подчеркивает Александр Эйсмонт.

Адаптация в процессе учебы

Многих родителей волнует, сможет ли их ребенок справляться с учебной программой, высидит ли на месте 45 минут, будет ли внимательно слушать учителя.

“В первую очередь стоит понять, что никто не ждет от первоклассника ничего запредельного, и абсолютно нормально, что ребенок еще не умеет писать или решать уравнения”, - говорит Эйсмонт Александр Викторович.

Более того, педагоги тоже прекрасно понимают, что шестилетним детям тяжело долго удерживать внимание. Уроки в первом классе довольно короткие, проходят в игровой форме, а домашних заданий и оценок еще нет.

Важно понимать, что если вы будете ругать первоклассника за ошибки и плохие результаты, вы только окончательно можете отвратить его от учебы. Нужно поддерживать в ребенке чувство уверенности в себе, дать понять, что он может ошибаться. Эйсмонт Александр Викторович признает, что учителя часто не имеют возможности подробно и доступно объяснить все каждому из 20-30 детей в классе. Если нужно - постарайтесь уделить время домашним занятиям, предложите ребенку спрашивать вас о том, что ему непонятно.