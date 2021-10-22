Подготовка к полету на орбиту. SpaceX проверила работу двигателя Starship

Компания SpaceX американского изобретателя и миллиардера Илона Маска готовится к запуску на орбиту своего космического корабля Starship. Компания провела пробный запуск вакуумного двигателя Raptor.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SpaceX .

На видео, которое опубликовала компания, можно заметить, что сначала зажгли первый вакуумный двигатель, а затем второй. Огневые испытания прошли успешно, хоть во время них и отлетели несколько защитных плиток.

First firing of a Raptor vacuum engine integrated onto a Starship pic.twitter.com/uCNAt8Kwzo — SpaceX (@SpaceX) October 22, 2021

Сверхтяжелая ракета Starship в будущем должна заменить ракеты Falcon, которые сегодня SpaceX использует для запуска спутников и космических кораблей. Ракета Starship состоит из двух полностью многоразовых ступеней.

SpaceX планирует использовать Starship в пилотируемых миссиях для создания космических баз на Марсе и Луне.