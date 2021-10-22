ru ua
Пт, 22 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Підготовка до польоту на орбіту. SpaceX перевірила роботу двигуна Starship

Новость на русском →
США, П'ятниця 22 жовтня 2021 20:12
Підготовка до польоту на орбіту. SpaceX перевірила роботу двигуна Starship Фото: SpaceX перевірила роботу двигуна Starship (instagram.com spacex)
Автор: Дмитро Левицький

Компанія SpaceX американського винахідника та мільярдера Ілона Маска готується до запуску на орбіту свого космічного корабля Starship. Компанія провела пробний запуск вакуумного двигуна Raptor.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SpaceX.

На відео, яке опублікувала компанія, можна помітити, що спочатку запалили перший вакуумний двигун, а потім другий. Вогневі випробування пройшли успішно, хоч під час них і відлетіли декілька захисних плиток.

Надважка ракета Starship у майбутньому має замінити ракети Falcon, які сьогодні SpaceX використовує для запуску супутників та космічних кораблів. Ракета Starship складається з двох повністю багаторазових ступенів.

SpaceX планує використовувати Starship в пілотованих місіях для створення космічних баз на Марсі та Місяці.

Читайте РБК-Україна в Google News
SpaceX Запуск ракети
NEWS
В РНБО попередили про "складні часи". Потрібно більше вакцинованих
В РНБО попередили про "складні часи". Потрібно більше вакцинованих
DAILY
Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі