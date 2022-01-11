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На подъезде к Николаеву осветили 5 км трассы со стороны Днепра

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Николаев, Вторник 11 января 2022 15:33
На подъезде к Николаеву осветили 5 км трассы со стороны Днепра Фото: на подъезде к Николаеву осветили 5 км трассы Н-11 (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Николаевской области установили освещение на участке трассы Н-11 "Днепр - Николаев". Светильники смонтированы на отрезке протяженностью 5 км от Баштанской кольцевой развязки до Николаева. Ремонт дороги производится в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.

"Режим управления внешним освещением автоматический с помощью фотодатчика, реагирующего на уровень естественной освещенности. На все установленные светильники и опоры действует гарантия 5 лет. Кроме электроосвещения, данный отрезок дороги оснащен бетонным парапетным ограждением типа "Нью-Джерси", новыми автопавильонами, пешеходными переходами, тротуарами, тактильной плиткой и шумовыми полосами", - говорится в сообщении.

На подъезде к Николаеву осветили 5 км трассы со стороны Днепра

Всего на участке установили 266 энергосберегающих светодиодных светильников на 135 новых опорах.

Напомним, что в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине до конца 2021 года было обновлено более 14 тыс. километров дорог.

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