На під'їзді до Миколаєва освітили 5 км траси з боку Дніпра
У Миколаївській області встановили освітлення на ділянці траси Н-11 "Дніпро - Миколаїв". Світильники змонтовані на відрізку протяжністю 5 км від Баштанської кільцевої розв’язки до Миколаєва. Ремонт дороги виконується у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Миколаївської ОДА.
"Режим керування зовнішнім освітленням автоматичний за допомогою фотодатчика, що реагує на рівень природної освітленості. На всі встановлені світильники та опори діє гарантія 5 років. Окрім електроосвітлення, даний відрізок дороги облаштований бетонним парапетним огородженням типу "Нью-Джерсі", новими автопавільйонами, пішохідними переходами, тротуарами, тактильною плиткою та шумовими смугами", - йдеться у повідомленні.
Загалом на ділянці встановили 266 енергозберігаючих світлодіодних світильників на 135 нових опорах.
Нагадаємо, що в межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" в Україні до кінця 2021 року було оновлено понад 14 тис. кілометрів доріг.