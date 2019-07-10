Поддержка вступления Украины в НАТО и ЕС выросла до исторического максимума

Если бы в Украине проходил референдум о вступлении в НАТО, то за членство в Североатлантическом альянсе проголосовали бы 53% граждан, а 29% - против. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного с 13 по 23 июня.

Таким образом, поддержка вступления в НАТО в июне 2019 года находится на максимальном уровне за историю проведения подобных опросов группой "Рейтинг" с марта 2014 года, когда за членство в Альянсе выступали всего 34%.

Среди тех, кто поддерживает вступление в НАТО, 44% считают, что Альянс защитит Украину, а 46% - что НАТО поможет Украине увеличить оборонные стандарты.

Данные опроса свидетельствуют, что поддержка вступления Украины в ЕС также находится на максимуме: 59% - за, 19% против.

Исследование проводилось Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института (IRI) по всей Украине, кроме оккупированных Россией территорий. Опрос провели с 13 по 23 июня среди 2400 жителей. Допустимая погрешность не превышает 2,0%. Коэффициент достижимости респондентов - 61,8%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного в мае-июне 2019 года, голоса участников референдума по вступлению в ЕС распределились бы следующим образом: 74% за, 26% - против. На референдуме по НАТО голоса распределились бы так: 63% - за, 37% против.

Отметим, президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял то том, что вступление Украины в НАТО возможно только после референдума.