Поддержка вступления в НАТО среди украинцев выросла до исторического максимума

В феврале 2022 года 62% граждан поддерживают вступление Украины в НАТО. Негативно относятся к этой инициативе 30%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
За последние два месяца уровень поддержки вступления в Североатлантический альянс вырос в конце 2021 года. За историю наблюдений с 2014 года - это самый высокий показатель положительного восприятия интеграции Украины в НАТО.
Вступление в Евросоюз поддерживают 68%, не поддерживают - 24%. Как и в отношении НАТО, уровень поддержки вступления в ЕС за последние два месяца вырос и достиг самого высокого за историю исследований с 2013 года показателя.
Опрос проведен социологической группой "Рейтинг" 16-17 февраля 2022 года среди 1722 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,4%.
Напомним, готовность украинцев сопротивляться российским интервентам растет. По данным опроса КМИС, с 33,3% до 37,3% возросла готовность оказать вооруженное сопротивление. Кроме этого, с 21,7% до 25% выросла готовность оказать сопротивление путем участия в акциях гражданского сопротивления.