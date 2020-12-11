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Поддержка бизнеса: помощь получат около 2 млн украинцев

Украина, Пятница 11 декабря 2020 01:30
Поддержка бизнеса: помощь получат около 2 млн украинцев
Фото: Тарас Качка (РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка заявил, что около 1 млн 700 тысяч человек, которые потеряли часть зарплаты или дохода из-за введенного карантина, получат обещанные 8 тысяч гривен. Наибольшая доля - это помощь для тех наемных работников, которые не будут работать.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть".

По его словам, 8 тысяч гривен - это "достаточная" сумма для большинства людей.

"8 тысяч гривен для многих людей, которые работают на достойной, но не высокооплачиваемой работе, это достаточно большие деньги. В принципе понятно, что для бизнесменов и предпринимателей, которые зарабатывают гораздо больше денег, эти средства мизерные. Но с перспективы человека, который имеет зарплату от 10 тысяч до 30 тысяч гривен. Для них 8 тысяч гривен помощи является достаточной суммой", - сказал Качка.

Он добавил, что помощь получат около 1 млн 700 тысяч человек.

Напомним, 10 декабря вступил в силу закон, который предусматривает, что физические лица-предприниматели в Украине смогут получить по 8 тысяч гривен выплат. Закон обеспечивает в 2020-2021 годы за счет госбюджета выплаты единовременной материальной помощи застрахованным лицам, которые потеряли часть зарплаты или дохода из-за введенного карантина.

Также 10 декабря вступили в силу изменения в государственный бюджет на 2020 год. Они направлены на поддержку бизнеса на время карантина.

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