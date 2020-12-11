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Підтримка бізнесу: допомогу отримають близько 2 млн українців

Україна, П'ятниця 11 грудня 2020 01:30
Підтримка бізнесу: допомогу отримають близько 2 млн українців
Фото: Тарас Качка (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Качка заявив, що близько 1 млн 700 тисяч осіб, які втратили частину зарплати або доходу через введений карантин, отримають обіцяні 8 тисяч гривень. Найбільша частка - це допомога для тих найманих працівників, які не будуть працювати.

Про це він сказав в ефірі програми "Право на владу".

За його словами, 8 тисяч гривень - це "достатня" сума для більшості людей.

"8 тисяч гривень для багатьох людей, які працюють на гідній, але невисокооплачуваній роботі, це достатньо великі гроші. В принципі зрозуміло, що для бізнесменів та підприємців, які заробляють набагато більше грошей, ці кошти мізерні. Але з перспективи людини, яка має зарплату від 10 тисяч до 30 тисяч гривень. Для них 8 тисяч гривень допомоги є достатньою сумою", - сказав Качка.

Він додав, що допомогу отримають близько 1 млн 700 тисяч осіб.

Нагадаємо, 10 грудня набув чинності закон, який передбачає, що фізичні особи-підприємці в Україні зможуть отримати по 8 тисяч гривень виплат. Закон забезпечує у 2020-2021 роки за рахунок держбюджету виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які втратили частину зарплати або доходу через введення карантину.

Також 10 грудня набрали чинності зміни до державного бюджету на 2020 рік. Вони спрямовані на підтримку бізнесу на час карантину.

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