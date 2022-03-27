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Поддерживали оккупантов. СБУ разоблачила коллаборантов в нескольких областях

Фото: СБУ задержала коллаборантов в нескольких областях (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности разоблачила и задержала коллаборантов в нескольких областях Украины. Они поддерживали агрессора, распространяли пропаганду и информировали российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что в Днепре был обнаружен мужчина, который хотел занять руководящую должность при оккупационных властях. Он работал на объекте критической инфраструктуры Днепра, откуда был уволен. Коллаборант информировал оккупантов, а также распространял в соцсетях пропаганду.

В Полтавской области задержана уроженка России, которая поддерживала Россию и ее преступные действия на территории Украины. Кроме того, в регионе заблокировали деятельность ботофермы. Ее организатором был мужчина, продававший доступ к виртуальным номерам украинских мобильных операторов для создания сети ботов, распространявших панические настроения.

Также в Ивано-Франковской области СБУ разоблачила агитаторшу, которая распространяла антиукраинский и деструктивный контент в соцсетях. Женщина имела каналы в Youtube, профили в Facebook и страницы ВКонтакте, где рассказывала о возвращении к "одному народу России-Руси", призвала восстановить советские памятники. В первый день войны коллаборантка отправила фото ракетных обстрелов аэропорта Ивано-Франковска абоненту с российским номером.

В Харькове правоохранители обнаружили координатора диверсионных групп и группировок "ЛДНР". При задержании у него изъяты так называемые "блокнот разведчика" и "блокнот старшего радиотелефониста", использующий армия оккупантов. Кроме того, у него обнаружено 5 боевых гранат, тротиловые шашки с задорами и sim-карты российских и белорусских операторов.

Также в Одесской области СБУ разоблачила группу с иностранцами, организовавшую незаконную перевозку мужчин призывного возраста в Молдову. Стоимость "услуг" достигала 10 тысяч долларов за одного призывника.

Напомним, в метрополитене столицы полицейские задержали мужчину с гранатой и боеприпасами.

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