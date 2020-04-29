Поддерживает и выполняет обещания: ОТП Банк в очередной раз дарит машины

«Получить автомобиль во время карантина? Да еще и не выходя из дома? Хм, это какая-то фантастика», – засомневаетесь вы. Но можете убедиться: в ОТП Банке – это реальность.

«Каким образом банк может продемонстрировать свою надежность в это непростое время? Прежде всего, строгим соблюдением своих обязательств и лояльностью к каждому клиенту, в том числе – к работникам малого и среднего бизнеса, а в это карантинное время – особенно медицинской сферы. Но, полагаю, не только этим. Согласитесь, в нынешней сложной ситуации ценишь каждый, даже маленький сюрприз. А ОТП Банк дает вам шанс не просто на маленький сюрприз, а на значительное, не побоюсь этого слова, событие в жизни украинской семьи – собственный автомобиль», – убежден Владимир Мудрый, член Правления, отвечающий за розничный бизнес.

Вот подтверждение: клиент ОТП Банка Константин Кочержинский из Первомайска (Николаевская обл.) стал победителем первого этапа одной из самый крупных банковских акций «Автозабава 2.0», получившим подарок – новенькую Suzuki Vitara.

«Нужно верить, что мечты сбываются! И ОТП Банк уже второй год подряд дарит вам возможность осуществить хотя бы одну. В прошлом году яркий кроссовер получили 5 клиентов банка со всей страны. А в этом году акция «Автозабава 2.0» будет продолжаться с 1 февраля до 30 ноября 2020 года и включать 5 этапов. Следующих победителей будут определять 15 июня, 14 августа, 15 октября и 15 декабря 2020 года», – продолжает Владимир Мудрый.

Как принять участие и получить шанс выиграть автомобиль? Условия просты и доступны для выполнения большинству клиентов ОТП Банка:

необходимо зарегистрироваться на официальной странице акции; открыть срочный депозит на сумму от 10 000 грн, сроком на 6 месяцев (дата окончания – не ранее окончания отчетного этапа акции); рассчитываться картой Mastercard за покупки и услуги на сумму от 5 000 грн и более в отчетном этапе акции.

Выполняйте все три условия – это ваши три шага к мечте.

Акция проходит при поддержке Mastercard та Suzuki.

Так что карантин – вовсе не помеха для осуществления мечты.

И помните: ОТП Банк не просто обещает, а выполняет.