Поддержание устойчивого режима тишины - предусловие для прекращения войны на Донбассе, - Костин

Несмотря на наличие мер по усилению режима прекращения огня, на протяжении последних месяцев СММ ОБСЕ фиксировала увеличение случаев нарушений этого режима. Эта проблема обсуждалась на нескольких заседаниях ТКГ и 22 декабря участники заседания ТКГ подтвердили приверженность необходимости соблюдать режим тишины на линии соприкосновения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа Андрея Костина, временно исполняющего обязанности руководителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"Поддержание устойчивого режима тишины является базовым предусловием для дальнейшего политического урегулирования на Донбассе и требует наличия политической воли участников ТКГ. 22 декабря мы увидели, что готовность соблюдать режим тишины была продемонстрирована участниками заседания ТКГ", - сказал он.

Костин также напомнил, что 22 июля 2020 года ТКГ согласовала Меры по усилению режима прекращения огня, которые положили начало самому длительному периоду тишины на Донбассе.