Подають снаряди та рятують людей. Головне про британські дрони Malloy для ЗСУ

Більше дронів для України

Про поставки дронів компанії Malloy Aeronautics повідомлялося ще кілька місяців тому. Наприклад, у липні 2023 року Лондон оголосив про передачу БПЛА для потреб української армії.

"Безпілотні літальні апарати, такі як дрони Malloy, можуть переміщати техніку, зброю і навіть поранених з лінії фронту, і є частиною нашого пакету допомоги Україні", - йшлося у повідомленні британського Міноборони.

Днями перед Міжнародною виставкою-ярмарком озброєнь DSEI Event знову вирішили продемонструвати їхні можливості.

Великобританія має покладений Malloy високими-ліфтами дронів на Україну, які можуть потрапити на покупки & weaponry до front line.



Malloy & Hydra drones will be on display @DSEI_event this week.



Watch to learn how thes cutting-edge drones can provide critical support to operations pic.twitter.com/4sX0GD88cy — Ministry of Defence

На кадрах евакуація пораненого солдата за допомогою дрона Malloy. І це лише одна з функцій, які він може виконувати на полі бою.

На даний момент немає даних, скільки таких безпілотників отримала Україна. Але є деякі відомості про їхнє застосування у російсько-українській війні.

Malloy Aeronautics. Що відомо про виробника

Malloy Aeronautics заснована в 2012 році інженером та пілотом Крісом Маллоєм. Офіс знаходиться недалеко від Лондона, компанія займається виробництвом електричних вантажних безпілотників з вертикальним зльотом та посадкою (eVTOL) за військовими стандартами.

Кріс Маллой також відомий тим, що у 2006 році спроектував Hoverbike P1. Апарат мав мотоциклетну посадку, кермо та два гвинти. Наступним прототипом став повністю електричний одномісний Hoverbike P2 із чотирма гвинтами. Розробку обох проектів на сьогодні припинено.

Ідея електричних дронів зацікавила армію США. Американські військові вважають, що за вантажними БПЛА з вертикальним злетом майбутнє. Виконані за технологією eVTOL дрони здатні забезпечувати логістику: доставляти їжу, обладнання, паливо та боєприпаси.

Дослідницька лабораторія армії США (ARL) називає дрони eVTOL "амазонками на полі бою". І працює над зниженням ризиків, пов'язаних із доставкою вантажів у бойових умовах. Армія США вважає, що за допомогою таких БПЛА зможе звести до мінімуму загрози для логістичного персоналу.

На даний момент йдуть роботи над збільшенням ємності акумуляторних батарей, маси корисного навантаження, швидкості та операційної дальності. Також довгостроковою метою є розробка бездротової зарядки, щоб дрони можна було заряджати безпосередньо під час польоту до місця призначення.

Які квадрокоптери випускає Malloy Aeronautics

На сайті виробника представлено три моделі - T80, T150 та T400. І зважаючи на все, цифрова частина в назвах позначає максимальну масу корисного навантаження в фунтах.

Початковий T80 здатний підняти до 30 кг (80 фунтів), його робочий діапазон становить 55+ кілометрів, а крейсерська швидкість - 25 м/с (90 км/год).

Середній T150 піднімає до 68 кг (150 фунтів), має робочий діапазон 70 кілометрів і крейсерську швидкість 30 м/с (100 км/год). Топовий T400 бере до 180 кг (400 фунтів), має такий самий робочий діапазон і швидкість до 35 м/с (125 км/год).

Особливо цікаві останні дві моделі, оскільки вони використовуються Збройними силами України.

Malloy T50/TRV150

Великобританія вперше оголосила про передачу Україні квадрокоптерів Malloy у травні 202у року. Ці поставки стали частиною пакету військової допомоги на 300 млн фунтів стерлінгів від уряду тоді ще прем'єра Бориса Джонсона.

За даними Sky News, до партії увійшли Malloy T50, випробування яких проводила Королівська морська піхота. Вони також виконані у версії TRV150, що означає "тактична машина постачання".

Вони мають вісім пропелерів та вісім електродвигунів, джерелом живлення виступають акумулятори. Батареї легко замінюються, що скорочує час підготовки до місії. Безпілотник має фіксоване шасі та дубльовану авіоніку.

Для керування польотом потрібен ноутбук, а пілот з безпечного місця може розставляти точки для доставки. TRV150 здатний приземлитися для вивантаження або скинути вантаж. Пройшов успішні випробування в умовах пустелі, дощу, снігу та поривчастого вітру.

Пропелерні стріли та шасі складаються до компактних розмірів, а весь дрон поміщається в кейс середнього розміру, який може переносити одна людина.

Очевидно, Malloy T50 давно застосовується українською армією. Наприклад, наприкінці травня російські ЗМІ повідомили про знищення нібито такого дрону в Курській області на кордоні з Україною.

Фото: нібито збитий Malloy T50 у Курській області (t.me/shot_shot)

На ньому нібито було закріплено міну, а в корпусі було встановлено ретранслятор для керування у разі втрати основного каналу зв'язку. Офіційно українська сторона не заявляла про втрати Malloy T50 за межами країни.

Malloy T400

Як пише профільний ресурс Defence Express, влітку 2022 року Лондон ініціював створення міжнародного фонду для допомоги України. Програму фінансування було поділено на кілька раундів торгів. Перший раунд завершився 15 лютого 2023 року, і серед постачальників була Malloy Aeronautics.

Оскільки поставки дронів у рамках перших раундів очікувалися до кінця липня 2023 року, видання вважає, що йшлося вже про важкі T400/TRV400.

Вони здатні доставляти їжу, воду, медикаменти, одяг, паливо, зброю та боєприпаси. Максимальне навантаження збільшено до 180 кілограмів, а швидкість - до 126 км/год. Дальність польоту з повним навантаженням складає 19 км, без - 70 км.

T400 має вісім пропелерів у чотирьох місцях, з'єднаних на стійках під кутом 45 градусів, вісім електродвигунів, а як джерело живлення використовуються акумулятори.

Для підвищення безпеки у нього є резервна авіоніка, приводи та акумуляторна система. І компанія-виробник позиціонує T400 як безпілотник для воєнних цілей.

"Його можна використовувати для перевезення пацієнтів з місця аварії чи катастрофи, а також для евакуації поранених солдатів з поля бою до військового шпиталю", - йдеться в описі.

Власне, на останньому факторі акцентувало Міноборони Британії, публікуючи відео про важкі БПЛА для України.

Експерти Defence Express сумніваються у безпеці такого застосування. В Україні йде війна високої інтенсивності, а російські сили застосовують різні засоби придушення українських безпілотників: від глушіння зв'язку з оператором та супутникової навігації до перехоплення чи прямого знищення.

У таких умовах термін служби комерційних дронів на полі бою становить до 6 вильотів. У спеціалізованих, які мають стійкість до РЕБ, він може бути дещо більшим.

"З цієї причини треба двічі подумати, перш ніж використовувати дрон для повітряної евакуації. З цієї ж причини Україна отримала багато броньованих медичних машин", - наголошують у Defence Express.

Зазначимо, станом на сьогодні у відкритих джерелах немає даних щодо застосування Malloy T400 в Україні.