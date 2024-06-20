"Податок на розкіш" 2024: скільки і за яке майно доведеться платити українцям

Елітні авто та нерухомість із "зайвими" метрами підлягають оподаткуванню так званим "податком на розкіш". До 1 липня власникам такого майна мають надійти податкові повідомлення-рішення, які слід оплатити протягом 60 днів.

РБК-Україна розповідає про те, яке майно підлягає оподаткуванню та скільки доведеться заплатити у 2024 році.

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За яку нерухомість і скільки доведеться заплатити

Ставка "податку на розкіш" розраховується у відсотках від мінімальної заробітної плати, що встановлена станом на 1 січня звітного року, й не може перевищувати 1,5% за 1 кв м.

У 2024 році цей податок нараховується за звітний 2023 рік. Відповідно, у розрахунку відштовхуються від мінімальної заробітної плати, що була встановлена на 1 січня 2023 року й складала 6 700 гривень. Згідно з цими розрахунками, максимальна ставка податку за 1 кв м не може перевищувати 100,5 грн (6 700 х 1,5 %).

Важливо, що розмір ставки податку визначається за рішенням сільської, селищної або міської ради, де розташована нерухомість. Розмір ставки саме у вашому регіоні можна дізнатись на сайті Податкової.

Яка нерухомість підлягає оподаткуванню:

квартири площею понад 60 кв м

будинки площею понад 120 кв м

різні типи житлової нерухомості площею від 180 кв м

При цьому оподаткуванню підлягають тільки "зайві" метри. Тобто, якщо у людини квартира площею 70 кв м, то вона має заплатити лише за 10 кв м, які перевищують "норму".

Якщо у власності громадянина є нерухомість загальною площею понад 300 кв м (для квартири) та/або 500 кв м (для будинку), тоді до суми додається ще 25 000 грн на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості.

Власник за допомогою онлайн-калькулятора може самостійно розрахувати, скільки доведеться заплатити за його нерухомість.

Якщо не сплатити "податок на розкіш" протягом 60 днів з моменту отримання податкового повідомлення-рішення, то людині нарахують борг.

Калькулятор обчислення податку на нерухомість (скриншот; джерело: tax.gov.ua)

Хто може не платити за "зайві" метри

Законодавство звільняє від "податку на розкіш" громадян, чия нерухомість розташована у зонах ведення бойових дій або на тимчасово окупованій території. Також його можуть не платити українців, чиє житло зруйноване або сильно пошкоджене внаслідок війни.

Крім цього, податок на "розкіш" можуть не платити:

багатодітні сім'ї

одинокі матері, які виховують сиріт або дітей з інвалідністю

учасники АТО

заклади освіти

релігійні організації

За які моделі авто доведеться заплатити

Під податок потрапляють автомобілі, вартість яких становить понад 375 мінімальних зарплат. Відповідно, оподаткуванню підлягають авто, які коштують понад 2,663 млн грн. При цьому треба враховувати вік машини, деякі моделі не оподатковують, якщо вони старші за 2 роки, деякі - 5 років.

Ставка транспортного податку - 25 тис. грн за автомобіль.

Цьогоріч у переліку авто, які підлягають оподаткуванню, 184 моделі. Серед них: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla. Повний список авто, за які доведеться платити цьогоріч, можна дізнатись на сайті Міністерства економіки України.

Щоб перевірити, чи потрапляє ваше авто під податок, потрібно розрахувати його приблизну ринкову вартість. Для цього на сайті Мінекономіки (за вище вказаним посиланням) у відповідну графу слід ввести марку, модель і рік випуску машини.

Якщо людина придбала автомобіль посеред року, то податок сплачується пропорційно тільки за ті місяці, коли авто було у її власності.

Фізичні особи мають сплатити податок протягом 60 днів після отримання повідомлення, юридичні - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом.

Кошти зі сплати "податку на розкіш" йдуть у місцеві бюджети.

Власники можуть самостійно перевірити, чи підлягає їхнє авто оподаткуванню (скриншот; джерело: me.gov.ua)