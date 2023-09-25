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Податковий комітет ВР звинуватили у самоусуненні від вирішення нагальних проблем ПДФО

Понеділок 25 вересня 2023 16:51
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Податковий комітет ВР звинуватили у самоусуненні від вирішення нагальних проблем ПДФО Фото: податковий комітет ВР звинуватили у самоусуненні від вирішення нагальних проблем ПДФО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Комітет Верховної ради з питань податкової і митної політики, яким керує народний депутат Данило Гетманцев, самоусунувся від вирішення проблеми адекватного умовам війни розподілу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю 24 каналу.

"Позиція дуже зручна: не брати на себе відповідальність за вирішення потенційно непопулярної, але вкрай нагальної в умовах війни проблеми. Натомість зосередитись на "вдячних", з погляду піару, темах", - йдеться в статті.

Проекти закону про зміни в механізмі розподілу ПДФО військових та силовиків між місцевими та державним бюджетом були подані урядом і бюджетним комітетом в авральному режимі, оскільки інший комітет - з питань фінансів, податкової та митної політики - не виконав своєї місії і не підготував вчасно потрібні зміни.

"Не виключено, що саме ситуація з військовим ПДФО, якщо законодавче оформлення зайде в глухий кут, може стати каталізатором невдоволення Гетманцевим на високих щаблях влади. А, отже, його гра може стати програшною", - йдеться в статті.

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