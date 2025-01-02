У податковій Києва важливі зміни. Що потрібно знати ФОПам перед тим, як подати декларацію

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Структурні зміни податкової Києва

З 16 грудня 2024 року для забезпечення ефективного виконання завдань і з метою якісного сервісного обслуговування громадян (платників податків) у Києві розпочали діяльність:

центр обслуговування платників (ЦОП) Центральної державної податкової інспекції (ДПІ) ГУ ДПС у місті Києві

центр обслуговування платників (ЦОП) Лівобережної державної податкової інспекції (ДПІ) ГУ ДПС у місті Києві

центр обслуговування платників (ЦОП) Правобережної державної податкової інспекції (ДПІ) ГУ ДПС у місті Києві

При цьому припинили діяльність:

ЦОП ДПІ у Голосіївському районі

ЦОП ДПІ у Дарницькому районі

ЦОП ДПІ у Деснянському районі

ЦОП ДПІ у Дніпровському районі

ЦОП ДПІ в Оболонському районі

ЦОП ДПІ у Печерському районі

ЦОП ДПІ у Подільському районі

ЦОП ДПІ у Святошинському районі

ЦОП ДПІ у Солом'янському районі

ЦОП ДПІ у Шевченківському районі

У податковій службі розповіли, що ЦОП Центральної ДПІ ГУ ДПС розташовано за адресою: м. Києв, вул. Жилянська, 23 а.

Його було створено на базі ДПІ у Голосіївському, Печерському та Солом'янському районах столиці.

ЦОП №1 Лівобережної ДПІ ГУ ДПС розташовано за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3.

Його було створено на базі ДПІ у Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах столиці.

ЦОП №2 Лівобережної ДПІ ГУ ДПС розташовано за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 41.

Його також було створено на базі ДПІ у Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах.

ЦОП №1 Правобережної ДПІ ГУ ДПС розташовано за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 9 (вхід - з вул. Котельникова, 14).

Його було створено на базі ДПІ у Святошинському, Подільському, Оболонському та Шевченківському районах столиці.

ЦОП №2 Правобережної ДПІ ГУ ДПС розташовано за адресою: м. Київ, просп. Володимира Івасюка, 58.

Його також було створено на базі ДПІ у Святошинському, Подільському, Оболонському та Шевченківському районах.

Центри обслуговування державної податкової інспекції в Києві (інфографіка: kyiv.tax.gov.ua)

"Наша команда продовжує надавати якісні послуги, незалежно від змін у структурі. Працюємо для вас, щоб обслуговування залишалося швидким, зручним", - підсумували у податковій.

Нові терміни подання звітності

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Київській області розповіли, що з 1 січня 2025 року період подання об'єднаного звіту з єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір (ВЗ) становитиме місяць замість кварталу.

Це дозволить оперативніше отримувати інформацію:

про доходи фізичних осіб

про трудові відносини

про цивільно-правові договори

Подати декларацію за IV квартал 2024 року українці повинні до 10 лютого 2025 року.

Строки подання звітності за січень 2025 року та наступні місяці - до 20 числа наступного за звітним місяця.

Тим часом юрист, адвокат і громадський діяч Клим Братківський, нагадуючи про ліквідацію в Києві районних ДПІ, наголосив: до того, як подавати річну декларацію, ФОПам необхідно оновити податкові дані (оскільки інакше може виникати помилка і декларація не буде прийматися).

Допис Братківського у Facebook (скриншот: facebook.com/klimetin)