UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

У податковій Києва важливі зміни. Що потрібно знати ФОПам перед тим, як подати декларацію

До подання декларації ФОПам радять оновити податкові дані (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У роботі центрів обслуговування платників Головного управління Державної податкової служби (ГУ ДПС) в місті Києві сталися зміни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ГУ ДПС у місті Києві.

Зміст

Структурні зміни податкової Києва

З 16 грудня 2024 року для забезпечення ефективного виконання завдань і з метою якісного сервісного обслуговування громадян (платників податків) у Києві розпочали діяльність:

  • центр обслуговування платників (ЦОП) Центральної державної податкової інспекції (ДПІ) ГУ ДПС у місті Києві
  • центр обслуговування платників (ЦОП) Лівобережної державної податкової інспекції (ДПІ) ГУ ДПС у місті Києві
  • центр обслуговування платників (ЦОП) Правобережної державної податкової інспекції (ДПІ) ГУ ДПС у місті Києві

При цьому припинили діяльність:

  • ЦОП ДПІ у Голосіївському районі
  • ЦОП ДПІ у Дарницькому районі
  • ЦОП ДПІ у Деснянському районі
  • ЦОП ДПІ у Дніпровському районі
  • ЦОП ДПІ в Оболонському районі
  • ЦОП ДПІ у Печерському районі
  • ЦОП ДПІ у Подільському районі
  • ЦОП ДПІ у Святошинському районі
  • ЦОП ДПІ у Солом'янському районі
  • ЦОП ДПІ у Шевченківському районі

У податковій службі розповіли, що ЦОП Центральної ДПІ ГУ ДПС розташовано за адресою: м. Києв, вул. Жилянська, 23 а.

Його було створено на базі ДПІ у Голосіївському, Печерському та Солом'янському районах столиці.

ЦОП №1 Лівобережної ДПІ ГУ ДПС розташовано за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 3.

Його було створено на базі ДПІ у Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах столиці.

ЦОП №2 Лівобережної ДПІ ГУ ДПС розташовано за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 41.

Його також було створено на базі ДПІ у Дарницькому, Деснянському та Дніпровському районах.

ЦОП №1 Правобережної ДПІ ГУ ДПС розташовано за адресою: м. Київ, вул. Верховинна, 9 (вхід - з вул. Котельникова, 14).

Його було створено на базі ДПІ у Святошинському, Подільському, Оболонському та Шевченківському районах столиці.

ЦОП №2 Правобережної ДПІ ГУ ДПС розташовано за адресою: м. Київ, просп. Володимира Івасюка, 58.

Його також було створено на базі ДПІ у Святошинському, Подільському, Оболонському та Шевченківському районах.

Центри обслуговування державної податкової інспекції в Києві (інфографіка: kyiv.tax.gov.ua)

"Наша команда продовжує надавати якісні послуги, незалежно від змін у структурі. Працюємо для вас, щоб обслуговування залишалося швидким, зручним", - підсумували у податковій.

Нові терміни подання звітності

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Київській області розповіли, що з 1 січня 2025 року період подання об'єднаного звіту з єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ), податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військовий збір (ВЗ) становитиме місяць замість кварталу.

Це дозволить оперативніше отримувати інформацію:

  • про доходи фізичних осіб
  • про трудові відносини
  • про цивільно-правові договори

Подати декларацію за IV квартал 2024 року українці повинні до 10 лютого 2025 року.

Строки подання звітності за січень 2025 року та наступні місяці - до 20 числа наступного за звітним місяця.

Тим часом юрист, адвокат і громадський діяч Клим Братківський, нагадуючи про ліквідацію в Києві районних ДПІ, наголосив: до того, як подавати річну декларацію, ФОПам необхідно оновити податкові дані (оскільки інакше може виникати помилка і декларація не буде прийматися).

Допис Братківського у Facebook (скриншот: facebook.com/klimetin)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові податки для ФОПів у 2025 році - що зміниться та кому доведеться платити більше.

Читайте також, як закрити ФОП у кілька кліків віддалено (онлайн).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївДержавна податкова службаФОППоради