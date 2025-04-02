Податкова виявила десятки тисяч українців, що продають товари через Інтернет

Державна податкова служба з березня почала на постійній основі ідентифікувати громадян, які здійснюють продаж товарів через мережу Інтернет та отримують грошові перекази за них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПС .

"Лише за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягає сотень транзакцій, при цьому відсутня державна реєстрація або використання РРО/ПРРО", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили податківці, з 1 березня поточного року ДПС отримує із Системи обліку даних РРО інформацію щодо:

громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;

фізичних осіб - підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги в частині порядку проведення розрахунків тощо.

"ДПС насамперед націлена на профілактику та упередження порушень, які можуть виникати у платників податків та громадян через хибну організацію господарських операцій, та не має на меті лише застосування фінансових (штрафних) санкцій", - йдеться в повідомленні.