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Податкова виявила десятки тисяч українців, що продають товари через Інтернет

Україна, Середа 02 квітня 2025 14:59
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Податкова виявила десятки тисяч українців, що продають товари через Інтернет Фото: Податкова знайшла громадян, продають товари в інтернеті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна податкова служба з березня почала на постійній основі ідентифікувати громадян, які здійснюють продаж товарів через мережу Інтернет та отримують грошові перекази за них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПС.

"Лише за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки. В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягає сотень транзакцій, при цьому відсутня державна реєстрація або використання РРО/ПРРО", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили податківці, з 1 березня поточного року ДПС отримує із Системи обліку даних РРО інформацію щодо:

  • громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;
  • фізичних осіб - підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги в частині порядку проведення розрахунків тощо.

"ДПС насамперед націлена на профілактику та упередження порушень, які можуть виникати у платників податків та громадян через хибну організацію господарських операцій, та не має на меті лише застосування фінансових (штрафних) санкцій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ заявила про намір змінити спрощену систему оподаткування. Крім того, ставки податку на доходи громадян хочуть підвищити, а для Податкової хочуть розкрити банківську таємницю.

Зокрема розглядається питання позасудового доступу податкових органів до інформації про обсяги коштів, що надійшли на банківські рахунки платників податків.

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