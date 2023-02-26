Податкова політика уряду і комітету ВР не сприяє росту доходів населенн, - експерт

"Політика уряду абсолютно бездарна і точно не сприяє тому, щоб можна було в країні існувати. Причому проблема полягає в тому, що, з одного боку, є абсолютно ідіотська політика щодо фіскальної політики", - заявив Кушнірук.

Економіст розкритикував відмову влади від кардинального скорочення податкового навантаження на бізнес, яке сприяло б появі робочих місць і виходу частини економіки з тіні.

Він також наголосив, що безпосереднє завдання для держави - розвиток економіки, сприяння зайнятості, ріст доходів населення, однак це завдання провалено.

Окрему увагу Кушнірук приділив провальній роботі комітету Верховної ради з податкової та митної політики.

"Вони (депутати, - ред.) за великим рахунком, особливого впливу не мають. Рішення приймають не вони. Навіть банальні речі. Я писав історію по тютюновій галузі. Там до кумедних речей. Навіть Гетманцев стоїть серед авторів законопроекту, цілком адекватного, про регулювання контролю за рухом тютюну. Після того замість цього проєкту з’являється проєкт лобіста, який, як відомо, просто має бізнес на цьому ринку, і все, починають закладатися речі, які просто створюють корупційні можливості і все інше", - додав економіст.

За його словами, всі 5 складових економічної політики - фіскальна, бюджетна, митна, регуляторна і монетарна політика - урядом і Верховною радою регулюються помилково.