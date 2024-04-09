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Податки від грального бізнесу зросли в 14 разів, - Гетманцев

Фото: Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Легальні оператори грального бізнесу в 2023 році збільшили податкові платежі до бюджету в 14 разів, до 10,4 млрд грн, у порівнянні з попереднім роком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фінансового комітету Верховної ради Данила Гетманцева.

"Якщо у 2022 році гральний бізнес сплатив до державного бюджету 740 млн грн, то у 2023 році ця сума перевищила 10 млрд (ріст в 14 разів), а у березні 2024 року бюджет отримав 2 млрд грн. Це в 4 рази бюджет отримав більше. І це всі ці гроші, які йдуть на армію, що говорить про детінізацію бізнесу, - зазначив Гетманцев.

Сума сплачених ними податків на 41% перевищує сумарний чистий прибуток 10 найбільших легальних операторів азартного ринку, свідчать дані Опендатабот.

Чистий прибуток 10 найбільших операторів у 2023 році склав 7,3 млрд грн.

При цьому загальний обіг коштів операторів ринку - 54,9 млрд грн.

Відповідно співвідношення сплачений податків до загального обороту досягає 19%.

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Данило ГетманцевГральний бізнес