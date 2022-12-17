"Подарунок", привезений з України, був не один. Нові деталі НП у будівлі поліції Польщі

З України як подарунок, польський голова поліції привіз два гранатомети. Його вже виписали з лікарні після того, що сталося.

Перший подарунок - протитанковий гранатомет, що був у використанні, з якого стріляли по російських танках - виглядає як довга трубка, закрита з обох боків пінопластом. Його перетворили на гучномовець.

Другий не був перероблений у гучномовець, але, як пише видання, нібито в Україні запевнили, що гранатомет був у використанні та безпечний. За даними журналістів, генерал Шимчик був тверезий.

Військові експерти стверджують, що такий гранатомет не міг би вистрілити сам собою - якби не був пошкоджений і підірваний при передислокації. Але також не виключено, що начальник поліції міг затиснути якийсь елемент ствола гранатомета, який ретельно не перевіряли.

Генерал Шимчик найближчим часом постане перед прокуратурою. Він буде допитаний як свідок - слідчі стверджують, що він є потерпілим у поточній справі. Однак не можна виключати, що його буде попереджено про можливу відповідальність під час надання свідчень.