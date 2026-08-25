"Подарунок" на 8 березня: у Путіна вигадали абсурдне виправдання війни

"Зараз це вже призабуто, тому саме час нагадати: документи, знайдені нашими військовими ще на початку СВО у покинутому штабі однієї з бригад ТРО ЗСУ, вказували конкретний термін вторгнення в Росію - 8 березня 2022 року", - заявив він.

За словами Кобякова, початок вторгнення 24 лютого 2022 року нібито на два тижні випередив запланований наступ українських військових на територію РФ.

"Символічно - нам хотіли піднести війну як "подарунок" на жіноче свято. А натомість вони отримали, завдяки прозорливості російського керівництва, - "чорну мітку" нашого, раніше спільного, військового свята", - сказав він.

Крім того, радник російського диктатора знову повторив пропагандистський штамп про те, що Захід лише "маскувався під прихильника мінських угод", а насправді готував Україну до війни.