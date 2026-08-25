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"Подарунок" на 8 березня: у Путіна вигадали абсурдне виправдання війни

17:19 25.08.2026 Вт
2 хв
Радник диктатора видав фейк про "документи однієї з бригад ТРО ЗСУ"
aimg Валерій Ульяненко
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

У Росії вигадали нове виправдання повномасштабного вторгнення в Україну. У Кремлі заявили, що війська РФ нібито "попередили напад" Сил оборони України на російську територію.

Про це заявив радник російського диктатора Антон Кобяков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Зараз це вже призабуто, тому саме час нагадати: документи, знайдені нашими військовими ще на початку СВО у покинутому штабі однієї з бригад ТРО ЗСУ, вказували конкретний термін вторгнення в Росію - 8 березня 2022 року", - заявив він.

За словами Кобякова, початок вторгнення 24 лютого 2022 року нібито на два тижні випередив запланований наступ українських військових на територію РФ.

"Символічно - нам хотіли піднести війну як "подарунок" на жіноче свято. А натомість вони отримали, завдяки прозорливості російського керівництва, - "чорну мітку" нашого, раніше спільного, військового свята", - сказав він.

Крім того, радник російського диктатора знову повторив пропагандистський штамп про те, що Захід лише "маскувався під прихильника мінських угод", а насправді готував Україну до війни.

Нагадаємо, напередодні посольство РФ в Лондоні пригрозило Британії "наслідками" після повідомлень про використання Україною британських дронів для ударів по цілях на території РФ.

Пізніше у Лондоні заявили, що продовжуватимуть постачати Києву озброєння та обладнання, необхідне для захисту від російської агресії, і не мають наміру скорочувати військову підтримку Україні.

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Російська ФедераціяВійна в Україні