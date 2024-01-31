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"Почуй своїх". Задонатити на комплекти радіозв’язку для Сил оборони відтепер можна у криптовалюті

Середа 31 січня 2024 13:00 promo
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"Почуй своїх". Задонатити на комплекти радіозв’язку для Сил оборони відтепер можна у криптовалюті Фото: задонатити на комплекти радіозв’язку для Сил оборони відтепер можна у криптовалюті (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

До спільного фандрейзингу мобільного оператора lifecell та благодійного фонду Сергія Притули приєднався криптопартнер WhiteBIT. Відтепер долучитися до спільного збору "‎Почуй своїх" на зв'язок Силам оборони України можна у криптовалюті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення WhiteBIT.

Збір "Почуй своїх" має на меті зібрати 14,2 мільйона гривень для закупівлі 100 комплектів радіозв’язку для 100 підрозділів Сил оборони України.

Кожен комплект містить автомобільну радіостанцію Motorola DM4400, портативну цифрову радіостанцію Motorola DP4800, а також п’ять портативних цифрових радіостанцій Motorola DP4400.

Ініціатива спрямована на досягнення високої продуктивності у військових, швидкої відповіді на будь-які зміни в бойових умовах, а також для забезпечення скоординованої взаємодії між підрозділами. Зокрема, радіозв'язок є незамінним у місцях, де немає мобільного покриття, а також для передавання оперативної інформації та виклику медичної евакуації.

&quot;Почуй своїх&quot;. Задонатити на комплекти радіозв’язку для Сил оборони відтепер можна у криптовалюті

Свій внесок у забезпечення зв'язку для захисників можуть зробити всі небайдужі, незалежно від того, де вони знаходяться та якою валютою користуються.

Завдяки компанії Whitepay, що спеціалізується на наданні криптоеквайрингу для бізнесу та благодійності, зробити донат у криптовалюті можна через головну сторінку збору, обравши зручну мережу та зазначивши суму.

У 2023 році на благодійність за допомогою рішення від Whitepay було зібрано понад 500 000 USDT. Зазначимо, що криптовалюта USDT привʼязана до курсу долара США в співвідношенні +/- 1:1, тобто 1 USDT = 1$.

За сприяння Whitepay, проект "Почуй своїх" розширює можливості для міжнародної підтримки та робить процес допомоги зручним для учасників з усього світу. Зробити свій криптовнесок можна на цій сторінці.

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