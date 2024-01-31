"Почуй своїх". Задонатить на комплекты радиосвязи для Сил обороны теперь можно в криптовалюте

В совместный фандрейзинг мобильного оператора lifecell и благотворительного фонда Сергея Притулы присоединился криптопартнер WhiteBIT. Отныне присоединиться к общему собранию "‎ Почуй своїх " на связь Силам обороны Украины можно в криптовалюте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение WhiteBIT .

Сбор "Услышь своих" имеет целью собрать 14,2 миллиона гривен для закупки 100 комплектов радиосвязи для 100 подразделений Сил обороны Украины.

Каждый комплект включает в себя автомобильную радиостанцию Motorola DM4400, портативную цифровую радиостанцию Motorola DP4800, а также пять портативных цифровых радиостанций Motorola DP4400.

Инициатива направлена на достижение высокой производительности военных, быстрого ответа на любые изменения в боевых условиях, а также для обеспечения скоординированного взаимодействия между подразделениями. В частности, радиосвязь незаменима в местах, где нет мобильного покрытия, а также для передачи оперативной информации и вызова медицинской эвакуации.

Свою лепту в обеспечение связи для защитников могут внести все неравнодушные, независимо от того, где они находятся и какой валютой пользуются.

Благодаря компании Whitepay, специализирующейся на предоставлении криптоэквайринга для бизнеса и благотворительности, сделать донат в криптовалюте можно через главную страницу сбора, выбрав удобную сеть и отметив сумму.

В 2023 году на благотворительность с помощью решения от Whitepay было собрано более 500 000 USDT. Отметим, что криптовалюта USDT привязана к курсу доллара США в соотношении +/- 1:1, то есть 1 USDT = 1$.

При содействии Whitepay проект "Услышь своих" расширяет возможности для международной поддержки и делает процесс помощи удобным для участников со всего мира. Сделать свой криптовзнос можно на этой странице.