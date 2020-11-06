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Почтовая служба США не успела доставить более 150 тысяч бюллетеней к выборам

США, Пятница 06 ноября 2020 06:29
Почтовая служба США не успела доставить более 150 тысяч бюллетеней к выборам
Фото: выборы в США (twitter com Indsamachar)
Автор: Артур Родивилов

Почтовая служба США не смогла доставить более 150 тыс. бюллетеней на избирательные участки до окончания голосования на президентских выборах 3 ноября. Ведомство предоставило соответствующие документы суду.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на данные ведомства.

По информации издания, более 12 тыс. из этих бюллетеней приходятся на пять штатов, где имя победителя еще не определилось.

В зависимости от законов конкретного штата доставленные позднее дня выборов бюллетени могут быть либо засчитаны, либо признаны недействительными.

Например, в Неваде, Северной Каролине и Пенсильвании бюллетени, пришедшие после 3 ноября, будут подсчитаны, так как почтовые штемпели датированы днем выборов.

В то же время в Аризоне и Джорджии задержавшиеся бюллетени, не учитывают при подсчете голосов.

В четверг Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов и не считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.

Ранее суд штата Мичиган отклонил иск от штаба Дональда Трампа. Представители президента США требовали приостановить подсчет голосов, поданных лично и присланных по почте в ходе президентских выборов.

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