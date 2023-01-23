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"Почерк Герасимова". Розвідка оцінила стратегію нового командувача окупантами в Україні

Фото: начальник Генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія може кидати на фронт більше бійців з елітних підрозділів, зокрема десантників. Це є типовою стратегією начальника Генштабу РФ, а тепер і командувача окупантами в Україні Валерія Герасимова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ми бачимо, як зараз переміщуються, куди перегруповуються їхні підрозділи повітряно-десантних військ. Це і є почерк Герасимова", - сказав Скібіцький.

Він зазначив, що така стратегія відстежувалася і на початку повномасштабної війни. Тоді на всіх напрямках у другому ешелоні йшли російські десантники, а під час наступу на Київ вони виконували основну роль.

"Ми очікуємо, що й зараз буде більш активне застосування повітряно-десантних військ. Мабуть, саме на цьому фоні й виникли непорозуміння між Герасимовим і командувачем повітряно-десантних військ", - зазначив розвідник.

Після скандалу генерал-полковника Міхаїла Теплінского звільнили з посади командувача повітряно-десантних військ РФ. Розвідка зазначає, що причиною цьому стала саме стратегія Герасимова. Оскільки при його командуванні десантні підрозділи за перші півроку війни були наполовину вибиті.

"А це елітні війська - 76-та дивізія, 106-та, 98-ма… До речі, остання була перекинута з Херсонського напрямку на інші, більш важливі за їхніми оцінками", - підсумував Скібіцький.

Нагадаємо, розвідка прогнозує, що найближчими місяцями росіяни можуть піти у наступ на Куп'янському напрямку.

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