"Почерк Герасимова". Розвідка оцінила стратегію нового командувача окупантами в Україні

"Ми бачимо, як зараз переміщуються, куди перегруповуються їхні підрозділи повітряно-десантних військ. Це і є почерк Герасимова", - сказав Скібіцький.

Він зазначив, що така стратегія відстежувалася і на початку повномасштабної війни. Тоді на всіх напрямках у другому ешелоні йшли російські десантники, а під час наступу на Київ вони виконували основну роль.

"Ми очікуємо, що й зараз буде більш активне застосування повітряно-десантних військ. Мабуть, саме на цьому фоні й виникли непорозуміння між Герасимовим і командувачем повітряно-десантних військ", - зазначив розвідник.

Після скандалу генерал-полковника Міхаїла Теплінского звільнили з посади командувача повітряно-десантних військ РФ. Розвідка зазначає, що причиною цьому стала саме стратегія Герасимова. Оскільки при його командуванні десантні підрозділи за перші півроку війни були наполовину вибиті.

"А це елітні війська - 76-та дивізія, 106-та, 98-ма… До речі, остання була перекинута з Херсонського напрямку на інші, більш важливі за їхніми оцінками", - підсумував Скібіцький.

Нагадаємо, розвідка прогнозує, що найближчими місяцями росіяни можуть піти у наступ на Куп'янському напрямку.

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