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Чому в Україні подорожчав цукор та коли очікувати стабілізації цін: прогноз аналітика

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Україна, Субота 16 липня 2022 07:30
Чому в Україні подорожчав цукор та коли очікувати стабілізації цін: прогноз аналітика Фото: цукор в Україні почав дорожчати в червні (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Цукор у червні був одним з лідерів подорожчання серед продуктів харчування. Стабілізації цін в Україні можна очікувати лише восени.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала Світлана Литвин, аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

За її словами, на зростання цін на цукор в червні 2022 року впливає цілий ряд факторів:

  • Підвищений попит зі сторони споживачів через сезон консервування фруктів;
  • Зростання вартості енергоносіїв, пального, значне зростання вартості доставки;
  • Кінець сезону, коли традиційно трішки зростають ціни.

Як зазначила Литвин, у вересні вже розпочнеться збір врожаю цукрових буряків нового сезону і, відповідно, новий сезон цукроваріння.

"Якщо погодні умови дозволять отримати гарну врожайність, бо засіяли достатню кількість площ, то буде вироблено достатню кількість цукру і ціна стабілізується. Однак інфляційні процеси, які можуть спостерігатися в Україні, можуть додатково вплинути на подальше ціноутворення", - спрогнозувала аналітик.

Нагадаємо, за даними Держстату, за червень 2022 року найбільше подорожчали овочі (на 20-40%), гречка (17,3%), яйця (17,1%), цукор (11,8%).

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