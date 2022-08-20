UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почему в Украине подешевела мука и что будет с ценами: прогноз на ближайшие месяцы

Фото: цены на муку в Украине упали из-за ограниченного экспорта (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Основным фактором снижения цены на муку в июле 2022 года стал ограничен экспорт всей сельскохозяйственной продукции из Украины, включая пшеницу.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

"Это привело к обвалу цен на пшеницу из-за избыточного предложения на внутреннем рынке, поскольку Украина выращивает в 3-4 раза больше пшеницы, чем потребляет", - сказала она.

По ее словам, в прошлом рекордном году Украина собрала 32 млн т пшеницы при внутренней потребности 7 млн т. Значительную долю пшеницы, предназначенную для экспорта, удалось вывезти до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, однако не всю.

"Давление избыточного предложения, да еще и поступление урожая нового года и привело к снижению цены с минимальными показателями именно в июле. Одновременно с начала войны начали расти другие составляющие производства муки, как то энергоресурсы, топливо, а, соответственно, и логистические затраты. Поэтому эти противоположно направленные векторы позволили цене на муку снизиться лишь в июле", - добавила аналитик.

Как отметила Литвин, сейчас экспортные отгрузки постепенно восстанавливаются, и цена на пшеницу начала медленно подниматься, однако ее уровень остается пока достаточно низким. "Налаживание полноценного экспорта приведет к выравниванию цен на рынке", - сказала она.

"Стоит отметить, что в налаживании экспорта должны быть заинтересованы все, потому что в противном случае у аграриев не будет финансовой возможности продолжать свое производство. Это может привести к существенному уменьшению объемов производства и к стремительному росту цен уже в следующем году. Поэтому дальнейший сценарий будет полностью зависеть от того, насколько экспортные отгрузки могут вернуться к довоенному уровню", - констатировала аналитик УКАБ.

Напомним, по данным Госстата, цены на муку пшеничную в июле снизились на 2,2% после роста на протяжении последних месяцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты