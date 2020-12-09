Почему рынок Форекс начинается с сайта МОФТ?

Начиная свой путь на рынке Форекс, новички встают перед большой проблемой – выбора правильного брокера для будущей торговли. Эту проблему за них и решает МОФТ (Международное Объединение Форекс Трейдеров).
Чтобы выбрать хорошего Форекс брокера, будущему трейдеру нужно потратить много часов и даже дней для анализа всех компаний и прочтения отзывов об их работе. А МОФТ как раз тот сервис, который упрощает этот процесс, сводя его всего к нескольким минутам изучения специального рейтинга.
Эксперты МОФТ анализируют брокеров на рынке Форекс уже более 10 лет, собирая все отзывы о них на своем сайте. Так что каждый интернет пользователь, зайдя на сайт МОФТ, может найти сразу все отзывы о любом Форекс брокере в одном месте. Кроме этого, МОФТ ведет досье на каждую компанию на рынке Форекс, отслеживая ее исторические показатели по более чем 100 параметрам.
Чтобы новичкам было удобно анализировать и выбирать для себя подходящую компанию, на сайте МОФТ создали возможность сравнения брокеров между собой по нужным каждому параметрам. А каждый месяц, по совокупности всех факторов, эксперты МОФТ составляют Рейтинг Форекс Брокеров.
В целом, МОФТ — это огромный портал с подборкой различной полезной информации о рынке Форекс и о всех Форекс брокерах на нем, это разнообразные нужные и главное бесплатные сервисы.
Дело в том, что МОФТ не только позволяет каждому трейдеру удобно и быстро выбрать Форекс брокера, но еще и дает возможность получать дополнительный доход, работая с любой компанией на рынке Форекс через МОФТ. В этом и заключается секрет того, почему сотни тысяч трейдеров по всему миру вступают в МОФТ.
МОФТ просто платит своим трейдерам за каждую сделку, которую они делают у брокеров. Без МОФТ трейдеры бы просто делали то же самое, только бесплатно.
На самом деле эта схема очень простая и понятная. Каждому брокеру интересно быть партнером МОФТ, потому как МОФТ — это огромный сайт с посещаемостью в сотни тысяч человек, на котором трейдеры выбирают своего брокера. Как своему партнеру, брокеры платят МОФТ партнёрские вознаграждения, а МОФТ в свою очередь переправляет их трейдерам согласно объему их торговли, оставляя себе лишь маленький процент.
Важно! Выплаты от МОФТ не зависят от успешности операции трейдера у брокера. МОФТ платит всем даже за убыточные сделки.
Возьмем пример, когда МОФТ возвращает за совершенную сделку 40% от спреда (дохода Форекс брокера) за 1 стандартный лот.
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Компания
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Вознаграждение от МОФТ за 1 лот торговли
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RoboForex
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Pro-Standard, Pro-Cent, ECN-Pro, RAMM - 50% от дохода компании
Prime - 20% от дохода компании
R Trader:
Все инструменты (кроме Криптовалют) - 50%
Криптовалюты - 25%
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Exness
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Standard, Standard Cent, Standard_Social - 40% по всем инструментам
Standard Plus - от 0,37$ до 135$ в зависимости от инструмента
Pro, Pro_Social - 17% по всем инструментам
Raw Spread - от 0,10$ до 20$ в зависимости от инструмента
Zero Spread - от 0,06$ до 20$ в зависимости от инструмента
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Forex4you
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85% от спреда;
счета ProSTP - 5$ за лот;
счета Cent NDD и Classic NDD - 85% от спреда и 85% от комиссии;
Вознаграждение по Памм счетам - начисляется инвесторам и управляющим, как и по обычным счетам.
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InstaForex
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МТ4 - 2 пункта
МТ5 - 2 пункта
4% от стоимости опциона
Вознаграждение по Памм счетам - 60% от комиссии, которая указана управляющим в описании счета, агентская комиссия
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Admiral Markets UK
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Admiral.Markets - Revenue share 25%
Admiral.Prime - Revenue share 25%
Admiral.MT5 - Revenue share 25%
Для того чтобы вступить в МОФТ, нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте Объединения. Это можно сделать как введя e-mail, так и просто воспользовавшись формой входа через Facebook. После регистрации, в личном кабинете МОФТ Вам нужно будет добавить счет у выбранного брокера, после чего Вы сразу начнете получать начисления от МОФТ за каждую сделку.
Важно! МОФТ платит только за счета, открытые через свой сайт. Если у Вас уже есть счет, возможно для работы через МОФТ Вам придется открыть новый или даже создать новую учетную запись у брокера.
Если же у Вас еще нет счета у Форекс брокера, то вся процедура будет состоять для Вас из 5 шагов:
Вывести начисления от МОФТ Вы сможете любым удобным способом: WebMoney, VISA и MasterCard, QIWI, PerfectMoney, Skrill, Яндекс.Деньги или даже на Ваш же торговый счет у брокера, что очень удобно.
К слову, если у Вас возникнут какие-то трудности или нужно будет что-то пояснить, то в МОФТ также существует профессиональная служба поддержки, которая помогает решить любой вопрос. Просто озвучьте его удобным для Вас способом и все.
Особенно выгодно работать с МОФТ для пассивных инвесторов, предпочитающих копирование сделок или ПАММ системы для приумножения своих капиталов. Все дело в том, что помимо доплат с оборота по их счетам, МОФТ предоставляет им сильнейшую юридическую защиту и поддержку в случае возникновения конфликтных или спорных ситуаций с брокером. А это особенно важно, если речь идет о крупных суммах на торговом счету.
Крупные инвесторы выбирают работу через МОФТ потому, что понимают, что тот или иной брокер на рынке Форекс, в принципе, может проигнорировать мнение и позицию одного отдельного трейдера, однако он не может игнорировать позицию МОФТ, как силу, представляющую интересы сразу сотен тысяч трейдеров.
Все компании, работающие на рынке Форекс знают, что проблем с выводом средств для трейдеров МОФТ быть не может. И юридический департамент МОФТ трепетно следит за этим фактором, тщательно разбирая с брокерами любые жалобы и претензии от членов своего сообщества.
Работая через МОФТ каждый инвестор сможет рассчитывать на бесплатную помощь юристов, которая доказала свою эффективность сотни раз. Это и есть главная причина, по которой тысячи инвесторов на рынке Форекс выбирают МОФТ как инструмент защиты своих инвестиций и увеличения их доходности.
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МОФТ в цифрах
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Срок существования Объединения
|
более 10 лет
|
Сумма выплат участникам
|
более $10 000 000
|
Размер выплат
|
до 100% от спреда
|
Количество участников
|
более 300 000
|
Количество брокеров в рейтинге
|
более 150
|
Количество прогнозов в день
|
более 50
|
Количество фин.новостей на сайте
|
более 200
|
Количество уникальных бонусов
|
более 20
|
Сообщений на форуме МОФТ
|
более 1 000 000
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Выбирая партнера на рынке Форекс с помощью рейтинга Форекс брокеров от МОФТ, Вы снимаете с себя огромное количество забот по изучению каждой компании и отзывов о ней потому, что все это в МОФТ уже сделали за Вас.
Лидеры рейтинга МОФТ — это проверенные брокеры, которые выводят средства своим клиентам и четко выполняют свои обязательства. Рейтинг МОФТ был создан, в том числе на основании показателей торговли участников Объединения, к которым МОФТ имеет доступ. Ни у кого более на рынке Форекс нет такой возможности анализировать данные сразу от сотен тысяч трейдеров. Именно поэтому рейтинг Форекс брокеров МОФТ является самым объективным на сегодня.
Открывая счет у любого Форекс брокера через МОФТ, Вы получаете возможность получать деньги просто так за то, что ранее бы Вы делали бесплатно. Это доказывает то, что делать свои первые шаги в торговле на рынке Форекс через МОФТ выгоднее, чем начинать с официального сайта любого брокера. Именно поэтому МОФТ считается местом, с которого и начинается рынок Форекс.
Тохиров Тимур Валерьевич, трейдер-аналитик, член объединения трейдеров МОФТ
Финансовый аналитик МОФТ с 2010 года. За это время он провел более 1000 независимых финансовых исследований, а также стал автором множества финансовых и экономических новостей, аналитических обзоров и детальных обзоров деятельности самых крупных брокеров Форекс. Главный девиз Тимура в его деятельности — детальное и углубленное изучение финансовой информации, извлечение из нее основной пользы и публикация этой информации в простом и доступном для читателя формате.