Почему рынок Форекс начинается с сайта МОФТ?

Начиная свой путь на рынке Форекс, новички встают перед большой проблемой – выбора правильного брокера для будущей торговли. Эту проблему за них и решает МОФТ (Международное Объединение Форекс Трейдеров).

Чтобы выбрать хорошего Форекс брокера, будущему трейдеру нужно потратить много часов и даже дней для анализа всех компаний и прочтения отзывов об их работе. А МОФТ как раз тот сервис, который упрощает этот процесс, сводя его всего к нескольким минутам изучения специального рейтинга.

Эксперты МОФТ анализируют брокеров на рынке Форекс уже более 10 лет, собирая все отзывы о них на своем сайте. Так что каждый интернет пользователь, зайдя на сайт МОФТ, может найти сразу все отзывы о любом Форекс брокере в одном месте. Кроме этого, МОФТ ведет досье на каждую компанию на рынке Форекс, отслеживая ее исторические показатели по более чем 100 параметрам.

Чтобы новичкам было удобно анализировать и выбирать для себя подходящую компанию, на сайте МОФТ создали возможность сравнения брокеров между собой по нужным каждому параметрам. А каждый месяц, по совокупности всех факторов, эксперты МОФТ составляют Рейтинг Форекс Брокеров.

В целом, МОФТ — это огромный портал с подборкой различной полезной информации о рынке Форекс и о всех Форекс брокерах на нем, это разнообразные нужные и главное бесплатные сервисы.

Почему трейдеры вступают в МОФТ?

Дело в том, что МОФТ не только позволяет каждому трейдеру удобно и быстро выбрать Форекс брокера, но еще и дает возможность получать дополнительный доход, работая с любой компанией на рынке Форекс через МОФТ. В этом и заключается секрет того, почему сотни тысяч трейдеров по всему миру вступают в МОФТ.

МОФТ просто платит своим трейдерам за каждую сделку, которую они делают у брокеров. Без МОФТ трейдеры бы просто делали то же самое, только бесплатно.

На самом деле эта схема очень простая и понятная. Каждому брокеру интересно быть партнером МОФТ, потому как МОФТ — это огромный сайт с посещаемостью в сотни тысяч человек, на котором трейдеры выбирают своего брокера. Как своему партнеру, брокеры платят МОФТ партнёрские вознаграждения, а МОФТ в свою очередь переправляет их трейдерам согласно объему их торговли, оставляя себе лишь маленький процент.

Важно! Выплаты от МОФТ не зависят от успешности операции трейдера у брокера. МОФТ платит всем даже за убыточные сделки.

Пример расчета начислений за торговлю от МОФТ

Возьмем пример, когда МОФТ возвращает за совершенную сделку 40% от спреда (дохода Форекс брокера) за 1 стандартный лот.

Пусть трейдер вложил 10000$ и торгует всего раз в 2-3 дня суммарно по 10 лотов EURUSD.

В итоге он совершает 100 лотов в 1 месяц и получает при умеренной торговле 20% прибыли. Итого 2000$.

При этом его расходы на спред (комиссию брокера) составляли 13$ за 1 лот.

Так, торгуя, за 100 лотов трейдер заплатил брокеру 1300$.

Участники МОФТ при таком примере получат на свой счет 520$.

Компания Вознаграждение от МОФТ за 1 лот торговли RoboForex Pro-Standard, Pro-Cent, ECN-Pro, RAMM - 50% от дохода компании Prime - 20% от дохода компании R Trader: Все инструменты (кроме Криптовалют) - 50% Криптовалюты - 25% Exness Standard, Standard Cent, Standard_Social - 40% по всем инструментам Standard Plus - от 0,37$ до 135$ в зависимости от инструмента Pro, Pro_Social - 17% по всем инструментам Raw Spread - от 0,10$ до 20$ в зависимости от инструмента Zero Spread - от 0,06$ до 20$ в зависимости от инструмента Forex4you 85% от спреда; счета ProSTP - 5$ за лот; счета Cent NDD и Classic NDD - 85% от спреда и 85% от комиссии; Вознаграждение по Памм счетам - начисляется инвесторам и управляющим, как и по обычным счетам. InstaForex МТ4 - 2 пункта МТ5 - 2 пункта 4% от стоимости опциона Вознаграждение по Памм счетам - 60% от комиссии, которая указана управляющим в описании счета, агентская комиссия Admiral Markets UK Admiral.Markets - Revenue share 25% Admiral.Prime - Revenue share 25% Admiral.MT5 - Revenue share 25%

Что нужно, чтобы вступить в МОФТ?

Для того чтобы вступить в МОФТ, нужно всего лишь зарегистрироваться на сайте Объединения. Это можно сделать как введя e-mail, так и просто воспользовавшись формой входа через Facebook. После регистрации, в личном кабинете МОФТ Вам нужно будет добавить счет у выбранного брокера, после чего Вы сразу начнете получать начисления от МОФТ за каждую сделку.

Важно! МОФТ платит только за счета, открытые через свой сайт. Если у Вас уже есть счет, возможно для работы через МОФТ Вам придется открыть новый или даже создать новую учетную запись у брокера.

Если же у Вас еще нет счета у Форекс брокера, то вся процедура будет состоять для Вас из 5 шагов:

Выберите брокера из Рейтинга Форекс Брокеров МОФТ*. Перейдите на официальный сайт брокера по ссылке МОФТ (она есть на странице каждого Брокера в рейтинге МОФТ). Откройте на сайте брокера реальный торговый счет. В личном кабинете на сайте МОФТ зайдите во вкладку «Счета», и введите номер своего счета у брокера. Внесите депозит на счет у брокера и начинайте торговать.

Вывести начисления от МОФТ Вы сможете любым удобным способом: WebMoney, VISA и MasterCard, QIWI, PerfectMoney, Skrill, Яндекс.Деньги или даже на Ваш же торговый счет у брокера, что очень удобно.

К слову, если у Вас возникнут какие-то трудности или нужно будет что-то пояснить, то в МОФТ также существует профессиональная служба поддержки, которая помогает решить любой вопрос. Просто озвучьте его удобным для Вас способом и все.

Как МОФТ помогает инвесторам защитить их вложения?

Особенно выгодно работать с МОФТ для пассивных инвесторов, предпочитающих копирование сделок или ПАММ системы для приумножения своих капиталов. Все дело в том, что помимо доплат с оборота по их счетам, МОФТ предоставляет им сильнейшую юридическую защиту и поддержку в случае возникновения конфликтных или спорных ситуаций с брокером. А это особенно важно, если речь идет о крупных суммах на торговом счету.

Крупные инвесторы выбирают работу через МОФТ потому, что понимают, что тот или иной брокер на рынке Форекс, в принципе, может проигнорировать мнение и позицию одного отдельного трейдера, однако он не может игнорировать позицию МОФТ, как силу, представляющую интересы сразу сотен тысяч трейдеров.

Все компании, работающие на рынке Форекс знают, что проблем с выводом средств для трейдеров МОФТ быть не может. И юридический департамент МОФТ трепетно следит за этим фактором, тщательно разбирая с брокерами любые жалобы и претензии от членов своего сообщества.

Работая через МОФТ каждый инвестор сможет рассчитывать на бесплатную помощь юристов, которая доказала свою эффективность сотни раз. Это и есть главная причина, по которой тысячи инвесторов на рынке Форекс выбирают МОФТ как инструмент защиты своих инвестиций и увеличения их доходности.

МОФТ в цифрах Срок существования Объединения более 10 лет Сумма выплат участникам более $10 000 000 Размер выплат до 100% от спреда Количество участников более 300 000 Количество брокеров в рейтинге более 150 Количество прогнозов в день более 50 Количество фин.новостей на сайте более 200 Количество уникальных бонусов более 20 Сообщений на форуме МОФТ более 1 000 000

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Выбирая партнера на рынке Форекс с помощью рейтинга Форекс брокеров от МОФТ, Вы снимаете с себя огромное количество забот по изучению каждой компании и отзывов о ней потому, что все это в МОФТ уже сделали за Вас.

Лидеры рейтинга МОФТ — это проверенные брокеры, которые выводят средства своим клиентам и четко выполняют свои обязательства. Рейтинг МОФТ был создан, в том числе на основании показателей торговли участников Объединения, к которым МОФТ имеет доступ. Ни у кого более на рынке Форекс нет такой возможности анализировать данные сразу от сотен тысяч трейдеров. Именно поэтому рейтинг Форекс брокеров МОФТ является самым объективным на сегодня.

Открывая счет у любого Форекс брокера через МОФТ, Вы получаете возможность получать деньги просто так за то, что ранее бы Вы делали бесплатно. Это доказывает то, что делать свои первые шаги в торговле на рынке Форекс через МОФТ выгоднее, чем начинать с официального сайта любого брокера. Именно поэтому МОФТ считается местом, с которого и начинается рынок Форекс.

Тохиров Тимур Валерьевич, трейдер-аналитик, член объединения трейдеров МОФТ

Финансовый аналитик МОФТ с 2010 года. За это время он провел более 1000 независимых финансовых исследований, а также стал автором множества финансовых и экономических новостей, аналитических обзоров и детальных обзоров деятельности самых крупных брокеров Форекс. Главный девиз Тимура в его деятельности — детальное и углубленное изучение финансовой информации, извлечение из нее основной пользы и публикация этой информации в простом и доступном для читателя формате.