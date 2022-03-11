Почему НАТО не хочет закрывать небо над Украиной: объяснения дипломата

Почему же НАТО отказывается закрыть небо над Украиной

В первую очередь НАТО обеспокоено тем, что ее самолетам придется столкнуться с авиацией России, что может привести к прямому столкновению ядерных стран.

"Если ты вводишь бесполетную зону, ты должен обеспечивать ее соблюдение. Это значит, что самолетам НАТО или США придется быть готовым к столкновению с военно-воздушными силами России. Генералы и политики в США утверждают, что это крайне опасно, потому что два ядерных государства прежде никогда не вступали в прямое столкновение. У них были посредственные конфликты в период советских времен", - отметил Грищенко.

Существуют ли альтернативы для Украины

"Она не называется No-Fly zone — она называется противовоздушная оборона в рамках войны с РФ. Для этого нужно получить системы поражения воздушных сил, которые будут эффективными и достаточно современными в условиях Украины.", - добавил дипломат.

По словам Грищенко, альтернативой для Украины может быть передача ракет Stinger или Patriot, однако вопрос заключается не в их стоимости, а в достаточном количестве подготовленных специалистов, которые будут способны управлять соответствующими системами.

Сегодня же нашей стране было передано достаточное количество переносных противовоздушных средств. Например, Stinger способны уничтожить вражеский самолет, который находится на высоте до 3 километров.

Чем сегодня могут помочь союзники Украины

"Это передать нам самолеты советского производства, которые есть на вооружении Украины – наши военные знают, как ими пользоваться. Сейчас они еще остались на вооружении Польши и еще нескольких стран. Они также могут быть средством в борьбе против самолетов России. Но это сложный вопрос, потому что на днях Польша заявила о готовности передать нам свои истребители, а на том все пока застопорилось", - отметил дипломат.

В то же время, как отметил Грищенко, постоянный информационный поток в США о военных преступлениях России и о том, что происходит против гражданских жителей Украины - может склонить Запад к применению более жестких мер против оккупанта.

"И на каком-то этапе они могут изменить свою позицию. Хотя на сегодня никто об этом говорить пока не хочет", - добавил дипломат.