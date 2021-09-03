Почему компании выбирают “Альфа Страхование” для медицинского страхования сотрудников?

Эффективность бизнеса во многом зависит от человеческих ресурсов. Позаботиться о сотрудниках и тем самым поддержать ресурс компании можно, обеспечив качественную медицинскую страховку. Согласно последним данным*, около 700 тысяч украинцев уже имеют полис добровольного медицинского страхования (ДМС), более 90% из них — в рамках корпоративного страхования. В Украине немало страховых компаний предлагают корпоративные программы ДМС, однако для защиты здоровья важно сотрудничать с надежным партнером. Более 400 крупных национальных и международных компаний выбирают “Альфа Страхование” (Украина), которая уже несколько лет подряд остается лидером в страховании здоровья **.

Мы спросили у клиентов компании, чем они руководствуются при выборе страхового партнера. Например, компания “Киевстар” обращает внимание на успешный опыт ведения крупных корпоративных клиентов и наличие сильного медицинского ассистанса. Трапезникова Алла, старший специалист по компенсации и льготам в компании “Киевстар”, рассказала, почему национальный оператор мобильной связи выбрал “Альфа Страхование”.

“Чтобы выбрать партнера по медицинскому страхованию сотрудников, “Киевстар” проводит тендер. Для участия приглашаются крупные страховые компании, которые работают в Украине и имеют успешный опыт ведения корпоративных клиентов численностью более 2000 человек. Критерии, которые учитываются в тендере, разные — от функциональной оценки до финансовой. “Альфа Страхование” в рейтинге участников тендера получила наивысший бал, так как предложила лучшие условия и стоимость программ страхования для сотрудников. Обязательным условием участия в тендере было наличие сильного ассистанса. Мы оцениваем время дозвона в ассистанс, качество обслуживания, клиентоориентированность, покрытие сети договорных медицинских учреждений. Важно, чтобы обслуживание было по всей Украине”, — говорит Трапезникова Алла.

“Альфа Страхование” действительно удовлетворяет высокие ожидания о медицинском ассистансе. Компания обладает собственным ассистансом, который насчитывает 160 квалифицированных врачей-координаторов, работающих в режиме 24/7. Средний показатель времени дозвона в ассистанс — 10 секунд. При этом показатель жалоб очень низкий — всего лишь 0,15% от всех обращений.

По словам директора департамента личных видов “Альфа Страхование” Масловой Юлии, у каждого корпоративного клиента свои эксклюзивные условия. Все программы похожи базовым наполнением, но отличаются дополнительными услугами, а также уровнем клиник.

“С каждым корпоративным клиентом обсуждаются его пожелания и потребности коллектива: кто-то хочет включить в покрытие только неотложную стоматологию, а кто-то плановую с ортодонтией и протезированием, кому-то достаточно клиник среднего ценового диапазона, а кто-то хочет полное покрытие дорогих клиник. Нередко клиент отказывается от той или иной опции в пользу другой, более актуальной и востребованной. Например, клиент готов снизить категории клиник с полным покрытием или уменьшить лимит, а то и отказаться вовсе от услуг тренажерного зала или бассейна, но включить в программу покрытие covid-19”, — комментирует Маслова Юлия.

Например, благодаря специальной программе страхования в офисах “Альфа-Банка” (Украина) предусмотрены наличие аптечек и присутствие врача.

“При выборе страхового партнера мы оценили важное преимущество “Альфа Страхования” — индивидуальный подход к клиенту. Благодаря специальной программе, помимо классического пакета услуг, сотрудники могут повысить свой класс страхования и со скидкой приобрести страховку для родственников. Как технологичный банк, мы также ценим удобство и современные решения, которые предлагает “Альфа Страхование”, — комментирует Мария Гаравская, HR-директор Альфа-Банка Украина.

Для некоторых корпораций важно, чтобы у страховой была широкая зона покрытия. Этот показатель оценивал HR-департамент телеканала “Интер”, так как их сотрудники часто перемещаются по всей территории страны. Для таких клиентов “Альфа Страхование” имеет ценное преимущество: более 6400 клиник-партнеров и аптек по всей Украине. Это означает, что застрахованный может получить медицинскую помощь практически в любом городе.

“Вот уже 2 года мы выбираем “Альфа Страхование”, так как компания является одним из лидеров рынка страхования и соответствует всем нашим требованиям. Более того, партнер показал свои сильные стороны как технологичная компания. Для нас важно, чтобы процесс коммуникации с застрахованными был автоматизированный и позволял быстро получить необходимую помощь как онлайн, так и с помощью колл-центра. Несколько раз в год мы мониторим уровень удовлетворенности сотрудников работой страховой компании. “Альфа Страхование” получила более 85% позитивных отзывов от наших сотрудников — это отличный показатель”, — делится Шевченко Алена, HR телеканала “Интер”.

Чтобы иметь высокий уровень удовлетворенности клиентов, “Альфа Страхование” регулярно работает над улучшением сервиса и развитием digital-коммуникации. Еще в 2018 году компания разработала мобильное приложение “Альфа Ассистанс”, чтобы процесс страхования стал для клиентов еще более простым и понятным. Его функционал позволяет выбрать врача, записаться на прием без дополнительных телефонных звонков, сохранять результаты анализов и тд.

* Данные журнала “Фокус”

** Рейтинг страховых компаний по добровольному страхованию здоровья на случай болезни за 1 квартал 2021, от журнала Insurance Top.