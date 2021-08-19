Почему добровольное медицинское страхование надежнее бесплатной медицины

Здоровье — ценный капитал человека в любом возрасте. Часто, несмотря на условно бесплатную медицину в Украине, забота о здоровье стоит немалых средств, ведь не все медикаменты и медицинские услуги государство компенсирует пациентам. Согласно результатам исследования, в 2020 году 8,6% украинских семей в среднем тратили 2000 грн на лекарства. И эта сумма может увеличиваться, в зависимости от степени тяжести заболевания и сложности диагностики. К сожалению, спрогнозировать годовые расходы на здоровье невозможно, однако точно можно защитить себя и семью от незапланированных расходов на лечение. Это позволяет сделать добровольное медицинское страхование (ДМС).

Почему в 2021 году следует выбирать ДМС, а не рассчитывать на государственную поддержку? Даже в Минздраве признают, что государственная Программа медицинских гарантий дает сбой и не всегда компенсирует все расходы на медицинские услуги. В прошлом году более трети опрошенных украинский (35%) подтвердили, что им приходилось доплачивать за прием врача или медицинскую процедуру. И стоимость доплат всегда непредсказуема. Именно поэтому надежнее приобрести полис ДМС, который дает гарантии, что застрахованный клиент получит компенсацию при возникновении заболеваний или травм от несчастного случая.

В Украине существует немало компаний, которые предлагают соответствующие полисы, однако для защиты своего здоровья следует выбирать надежную компанию. Уже несколько лет подряд лидером страхования здоровья остается компания “Альфа Страхование” (Украина)*, которая по результатам 1 квартала 2021 заняла первое место в соответствующем рейтинге.

Полис ДМС от “Альфа Страхование” предусматривает:

организацию и оплату медицинских услуг;

медикаментозное обеспечение;

полное или частичное возмещение средств, затраченных на лечение.

Сейчас компания “Альфа Страхование” имеет более 4500 клиник-партнеров по всей стране. Это означает, что клиент может получить медицинские услуги в любом городе. Важный фактор - компания имеет собственный Медицинский Ассистанс, который насчитывает 160 квалифицированных врачей-координаторов, работающих в режиме 24/7, предоставляя оперативную помощь клиенту по запросу.

В связи с коронавирусной инфекцией за последний год в компании увеличилось количество обращений с жалобами на болезни органов дыхания, но это не единственная причина обращений.

“Чтобы организовать клиенту помощь, медицинский ассистанс уточняет его жалобы на здоровье и анамнез. За последний год у нас увеличилось количество обращений с жалобами на болезни органов дыхания. Следующие по частоте запросов — заболевания неврологии, гастроэнтерологии, урологии и гинекологии. Поскольку ассистанс представляют профессиональные врачи-координаторы, они компетентно могут оценить, в какой именно помощи нуждается клиент, к какому врачу его следует записать на консультацию и тому подобное.

Клиенты могут обратиться в ассистанс любым удобным способом. Телефон, электронная почта, чат на сайте компании, чат бот в Viber, Telegram или Messenger — каждый выбирает то, что ему удобно. Если у страховой компании есть приложение с соответствующим функционалом, им можно воспользоваться для оформления заявки на консультацию с врачом”, — говорит заместитель директора Департамента медицинского ассистанса, Джулай Алена.

Кстати, такое мобильное приложение есть у компании “Альфа Страхование”. Его функционал позволяет застрахованным клиентам записаться на прием без дополнительных телефонных звонков. Оно также сохраняет результаты анализов и выводы врача прямо в смартфоне. Кроме того, клиент может с помощью мобильного приложения предоставить страховой компании отчетные документы для предварительной экспертизы, чтобы потом получить возмещение самостоятельно потраченных средств на лечение. На все необходимые действия для получения выплаты тратится минимум времени.