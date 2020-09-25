Почем covid для народа?

Кто зарабатывает на тестах на коронавирус? Почему мы платим за них более 1000 гривен?
Почему выборы, которые состоятся в октябре, могут стать судьбоносными для страны?
"Инаугурация" Лукашенко, как должна реагировать Украина?
Чем на самом деле дышит страна – в “Свободе слова Савика Шустера” в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале “Украина” и в интернете @shusteronline.
Гости студии:
Юлия Тимошенко, лидер партии ВО “Батькивщина”, (впервые после выздоровления от COVID-19);
Александр Корниенко, глава партии “Слуга народа”;
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии “Оппозиционная платформа - за жизнь”;
Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии “Европейская солидарность”;
Кира Рудык, глава партии “Голос”;
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
Борис Филатов, мэр Днепра;
Андрей Садовой, мэр Львова;
Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994);
Павел Латушко, министр культуры Беларуси (2009–2012), член президиума Координационного совета Беларуси;
Татьяна Хомич, сестра Марии Колесниковой;
Александр Коляда, биолог-генетик.
Они говорят, а решает народ.