Почому covid для народу?

Хто заробляє на тестах на коронавірус? Чому ми платимо за них понад 1000 гривень?
Чому вибори, які відбудуться у жовтні, можуть стати доленосними для країни?
"Інавгурація" Лукашенка, як повинна реагувати Україна?
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Юлія Тимошенко, лідер партії ВО “Батьківщина”, (вперше після одужання від Covid-19);
Олександр Корнієнко, голова партії “Слуга народу”;
Юрій Бойко, співголова фракції партії “Опозиційна платформа - за життя”;
Артур Герасимов, співголова фракції партії “Європейська солідарність”;
Кіра Рудик, голова партії “Голос”;
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;
Борис Філатов, міський голова Дніпра;
Андрій Садовий, міський голова Львова;
Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Республіки Білорусь (1991-1994);
Павло Латушко, міністр культури Білорусі (2009–2012), член президії Координаційної ради Білорусі;
Тетяна Хомич, сестра Марії Колесникової;
Олександр Коляда, біолог-генетик.
Вони говорять, а вирішує народ.