Почому covid для народу?

Хто заробляє на тестах на коронавірус? Чому ми платимо за них понад 1000 гривень?

Чому вибори, які відбудуться у жовтні, можуть стати доленосними для країни?

"Інавгурація" Лукашенка, як повинна реагувати Україна?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Юлія Тимошенко, лідер партії ВО “Батьківщина”, (вперше після одужання від Covid-19);

Олександр Корнієнко, голова партії “Слуга народу”;

Юрій Бойко, співголова фракції партії “Опозиційна платформа - за життя”;

Артур Герасимов, співголова фракції партії “Європейська солідарність”;

Кіра Рудик, голова партії “Голос”;

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України;

Борис Філатов, міський голова Дніпра;

Андрій Садовий, міський голова Львова;

Станіслав Шушкевич, голова Верховної Ради Республіки Білорусь (1991-1994);

Павло Латушко, міністр культури Білорусі (2009–2012), член президії Координаційної ради Білорусі;

Тетяна Хомич, сестра Марії Колесникової;

Олександр Коляда, біолог-генетик.

Вони говорять, а вирішує народ.