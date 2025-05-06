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З початку вторгнення Україна повернула з РФ понад 1300 дітей

Фото: з початку вторгнення Україна повернула з РФ понад 1300 дітей (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

З початку повномасштабного вторгнення в Україні ідентифіковано понад 19,5 тисячі дітей, які були примусово депортовані до Росії, Білорусі чи на окуповані території. Наразі понад 1300 із них вдалося повернути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyiv Independent.

Зазначається, що під час перебування в Росії дітей розміщують у російських родинах чи таборах, часто змушують проходити військову підготовку та зазнають інтенсивної пропаганди, спрямованої на те, щоб стерти їхню українську ідентичність.

"Це є "прорахованою стратегією", спрямованою на "повне розірвання їхнього зв’язку з Україною", - зазначила директор ініціативи Bring Kids Back UA Дар’я Зарівна.

Для України повернення всіх цих дітей є ключовою умовою будь-якої майбутньої мирної угоди з Росією. Цією справою також зайнявся Міжнародний кримінальний суд (МКС).

 

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