З початку вторгення РФ Vulkan Casino спрямував на допомогу ЗСУ та цивільним понад 17 млн гривень
Ліцензійне казино Vulkan Casino від початку російського масштабного вторгнення спрямувало захисникам та цивільним допомоги на понад 17 млн грн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СМО компанії Євгена Крюкова.
"Vulkan Casino спрямувало на допомогу ЗСУ та цивільним українцям вже понад 17 млн гривень - і ми продовжуватимемо благодійну діяльність до перемоги України. Наша благодійність відбувається в межах проєкту, який ми реалізуємо вже другий рік - "Запалюй вогонь перемоги". Вже в перші місяці повномасштабної війни нам вдалося зібрати 3 млн грн, що дозволило допомогти військовим та цілим підрозділам, і в тому числі нашим колегам, які пішли захищати Україну", - розповів він.
За словами Крюкова, в межах цього напрямку підтримки компанія продовжує купувати та передавати на потреби фронту бронеплити та плитоноски, шоломи, рації та дрони, аптечки, моторні човни й польові печі.
"Проте заклики про допомогу лунали з усіх боків, і ми не могли не дослухатися. Цивільні люди теж потерпають від війни - втрачають засоби до існування, залишаються без житла, змушені їхати з рідних країв. Тож Vulkan Casino запустило благодійний проект "Запалюй вогонь перемоги" у розширеному форматі, і на даному етапі ми маємо три основні напрямки роботи: оснащення військових всім необхідним на передовій, реабілітація постраждалих від війни та відбудова житла, пошкодженого чи зруйнованого ворожими обстрілами", - додав СМО Vulkan Casino.
Він також деталізував суми допомоги за цими напрямками.
"На реабілітацію українців вже направили 4,6 млн грн, на відновлення будівель - 3,2 млн, а на потреби захисників - 9,3 млн. Тож загалом проєкт "Запалюй вогонь перемоги" вже допоміг на понад 17,1 млн грн. Щодо розподілу допомоги ми співпрацюємо з низкою перевірених організацій, а саме - з фондами "Коло”"та "Запорука", благодійною платформою dobro.ua та проєктом “Добробат". Вдячні партнерам за підтримку нашої місії! Запалюємо вогонь перемоги разом", - зазначив Євген Крюков.
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