З початку вторгення РФ Vulkan Casino спрямував на допомогу ЗСУ та цивільним понад 17 млн гривень

"Vulkan Casino спрямувало на допомогу ЗСУ та цивільним українцям вже понад 17 млн гривень - і ми продовжуватимемо благодійну діяльність до перемоги України. Наша благодійність відбувається в межах проєкту, який ми реалізуємо вже другий рік - "Запалюй вогонь перемоги". Вже в перші місяці повномасштабної війни нам вдалося зібрати 3 млн грн, що дозволило допомогти військовим та цілим підрозділам, і в тому числі нашим колегам, які пішли захищати Україну", - розповів він.

За словами Крюкова, в межах цього напрямку підтримки компанія продовжує купувати та передавати на потреби фронту бронеплити та плитоноски, шоломи, рації та дрони, аптечки, моторні човни й польові печі.

"Проте заклики про допомогу лунали з усіх боків, і ми не могли не дослухатися. Цивільні люди теж потерпають від війни - втрачають засоби до існування, залишаються без житла, змушені їхати з рідних країв. Тож Vulkan Casino запустило благодійний проект "Запалюй вогонь перемоги" у розширеному форматі, і на даному етапі ми маємо три основні напрямки роботи: оснащення військових всім необхідним на передовій, реабілітація постраждалих від війни та відбудова житла, пошкодженого чи зруйнованого ворожими обстрілами", - додав СМО Vulkan Casino.

Він також деталізував суми допомоги за цими напрямками.

"На реабілітацію українців вже направили 4,6 млн грн, на відновлення будівель - 3,2 млн, а на потреби захисників - 9,3 млн. Тож загалом проєкт "Запалюй вогонь перемоги" вже допоміг на понад 17,1 млн грн. Щодо розподілу допомоги ми співпрацюємо з низкою перевірених організацій, а саме - з фондами "Коло”"та "Запорука", благодійною платформою dobro.ua та проєктом “Добробат". Вдячні партнерам за підтримку нашої місії! Запалюємо вогонь перемоги разом", - зазначив Євген Крюков.