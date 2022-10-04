З початку війни українські енергетики повернули світло 7 млн споживачів, - Міненерго

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України енергетики відновили електропостачання для 7 млн споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства енергетики України.

"Всього з початку війни електропостачання відновлювалось близько 7 мільйонам споживачів. Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам", - йдеться в ньому.

Зазначається, що протягом вересня було відновлено електропостачання для 646,4 тисяч споживачів, що були знеструмлені через бойові дії.

Наразі знеструмленими залишаються 1299 населених пунктів, загалом близько 729,3 тисяч споживачів, а без газопостачання - близько 623,7 тисячі абонентів.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії до України компанія ДТЕК Ріната Ахметова повернула світло понад 4 млн споживачів.

Протягом вересня енергетики компанії ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло 385 тис. сімей, які залишилися без електропостачання через обстріл у Донецькій та Дніпропетровській областях.