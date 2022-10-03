За місяць енергетики разом із ЗСУ повернули світло для 385 тисяч родин, - ДТЕК

Упродовж вересня енергетики компанії ДТЕК разом із ЗСУ повернули світло 385 тисячам родин, що лишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Енергетики відремонтували пошкоджені окупантами електромережі у 661 населеному пункті. Зокрема, найчастіше відновлювати електромережі після обстрілів доводиться у Донецькій області.

"Лише за останній місяць електромонтери ДТЕК на Донеччині повернули світло понад 252 тисячам родин у 333 населених пунктах. У деяких населених пунктах енергетики виконують роботи майже щодня, через масовані артилерійські та авіа обстріли. З 24 лютого світло повернули вже 3 млн разів у оселі мешканців Донеччини", - зазначають в ДТЕК.

Крім того, регулярно страждає від обстрілів південь Дніпропетровської області. А саме - Криворізький, Нікопольський та Синельниківський райони.

"У вересні енергетикам довелося відновлювати світло для майже 132 тисяч родин у 327 населених пунктах області. Від початку повномасштабного вторгнення електропостачання повернули для майже 262 тисяч домогосподарств", - повідомляють в енергокомпанії.

Всього з початку повномасштабного вторгнення Росії енергетики ДТЕК повернули світло вже в 4,1 млн домогосподарств в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Раніше в ДТЕК повідомляли, що для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури – котельні, школи, садочки та медзаклади.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.