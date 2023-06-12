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З початку війни мерія Львова сплатила за поїздки на таксі майже 6 млн. грн. Держаудитслужба почала перевірку

Фото: з початку війни мерія Львова сплатила за поїздки на таксі майже 6 млн грн (freepik.com)
Автор: Артем Горовенко

З початку року міський бюджет Львова сплатив за поїздки на таксі співробітників мерії майже 6 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні дані у системі Prozzoro.

Так, 3,3 млн грн витратили на поїздки чиновників виконкому Львівської міськради, ще майже 1,4 млн грн - адміністрація міського голови Андрія Садового.

Переможцем усіх тендерів Львівської міськради на послуги таксі виявилася одна компанія - комунальне підприємство "Ратуша-Сервіс".

Варто зазначити, що витрати на таксі для чиновників не передбачені у бюджеті жодної із 73 громад Львівщини, а також видатках Львівської обласної ради та Львівської обласної військової адміністрації.

Ситуацією вже зацікавилися у Державній аудиторській службі України та наказом від 05.06.2023 №19-з зайнялися моніторингом процедури закупівлі послуг таксі на 3 млн 336 тис. грн для чиновників виконкому Львівської міськради.

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