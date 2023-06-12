ua ru
Пн, 12 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З початку війни мерія Львова сплатила за поїздки на таксі майже 6 млн. грн. Держаудитслужба почала перевірку

Новость на русском →
Понеділок 12 червня 2023 19:51
З початку війни мерія Львова сплатила за поїздки на таксі майже 6 млн. грн. Держаудитслужба почала перевірку Фото: з початку війни мерія Львова сплатила за поїздки на таксі майже 6 млн грн (freepik.com)
Автор: Артем Горовенко

З початку року міський бюджет Львова сплатив за поїздки на таксі співробітників мерії майже 6 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні дані у системі Prozzoro.

Так, 3,3 млн грн витратили на поїздки чиновників виконкому Львівської міськради, ще майже 1,4 млн грн - адміністрація міського голови Андрія Садового.

Переможцем усіх тендерів Львівської міськради на послуги таксі виявилася одна компанія - комунальне підприємство "Ратуша-Сервіс".

Варто зазначити, що витрати на таксі для чиновників не передбачені у бюджеті жодної із 73 громад Львівщини, а також видатках Львівської обласної ради та Львівської обласної військової адміністрації.

Ситуацією вже зацікавилися у Державній аудиторській службі України та наказом від 05.06.2023 №19-з зайнялися моніторингом процедури закупівлі послуг таксі на 3 млн 336 тис. грн для чиновників виконкому Львівської міськради.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Prozzoro
NEWS
Ситуація на фронті сьогодні 12 червня
Ситуація на фронті сьогодні 12 червня
DAILY
Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори до Ради та новий конкурент Кличка? Що відбувається в українській політиці під час війни