С начала войны мэрия Львова оплатила за поездки на такси почти 6 млн грн. Госаудитслужба начала проверку
С начала года городской бюджет Львова оплатил за поездки на такси сотрудников мэрии почти 6 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие данные в системе Prozzoro.
Так, 3,3 млн грн потратили на поездки чиновников исполкома Львовского горсовета, еще почти 1,4 млн грн - администрация городского головы Андрея Садового.
Победителем всех тендеров Львовского горсовета на услуги такси оказалась одна компания - коммунальное предприятие "Ратуша-Сервис".
Стоит отметить, что расходы на такси для чиновников не предусмотрены в бюджете ни одной из 73 общин Львовщины, а также расходах Львовского областного совета и Львовской областной военной администрации.
Стоит отметить, что ситуацией уже заинтересовались в Государственной аудиторской службе Украины и приказом от 05.06.2023 №19-з занялись мониторингом процедуры закупки услуг такси на 3 млн 336 тыс. грн для чиновников исполкома Львовского горсовета.
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