З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 ГВт, - FT

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що російські окупанти масованими атаками пошкодили всі ТЕС і ГЕС України, через що ці станції зараз не можуть виробляти ту ж кількість електроенергії, яку вони видавали до атак.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.