З початку війни генеруючі потужності України впали з 55 ГВт до менш ніж 20 ГВт, - FT

З початку повномасштабного вторгнення РФ Україна втратила більше половини своїх генеруючих потужностей, і зараз їх обсяг складає менше 20 ГВт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

"До повномасштабного вторгнення РФ внутрішнє виробництво електроенергії в Україні становило близько 55 ГВт, що було одним з найбільших показників у Європі. Ці потужності наразі впали нижче 20 ГВт через масовані обстріли, або окупацію", - йдеться в статті. Зазначається, що внаслідок останніх атак по енергетиці РФ знищила колосальні 9,2 ГВт потужностей. Через це Україні доводиться обмежувати енергозабезпечення споживачів, бо діючої генерації не вистачає на повне покриття попиту. Українські чиновники у коментарях виданню сказали, що треба готуватися до життя в холоді та пітьмі і що це нова реальність для України. Водночас секретар Ради нацбезпеки та оборони (РНБО) Олександр Литвиненко додав, що схоже на те, що мета РФ полягає в тому, щоб зробити життя українців нестерпним. "Якщо не вжити жодних заходів, то, за нашими розрахунками, у січні населення отримуватиме електроенергію всього від двох до чотирьох годин (на добу)", - наведено у статті слова керівника відділу досліджень енергетики та клімату Київської школи економіки Бориса Додонова.

Раніше в "Укренерго" повідомляли, що російські окупанти масованими атаками пошкодили всі ТЕС і ГЕС України, через що ці станції зараз не можуть виробляти ту ж кількість електроенергії, яку вони видавали до атак.

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